El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que sostuvo una “buena” reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y volvió a expresar su deseo de que concluya la guerra entre Ucrania y Rusia, una de las principales promesas de su campaña presidencial.

Consultado en el Despacho Oval sobre el encuentro privado celebrado el martes, el mandatario evitó pronunciarse sobre un posible plazo para que Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin, alcancen un acuerdo de paz.

“Yo me llevo bien con el presidente Putin. Me llevo bien con el presidente Zelenski. Como le dije (a Zelenski), quiero terminar la guerra, lograr que la guerra termine. 25,000 personas murieron el mes pasado. Eso es algo habitual, y no es aceptable. Así que le dije: simplemente pon fin a la guerra” , declaró a la prensa.

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El encuentro entre Trump y Zelenski

Tras la reunión, Zelenski informó en su cuenta de X que conversó con Trump sobre la posibilidad de que Washington autorice a Ucrania a fabricar sistemas de misiles Patriot bajo licencia estadounidense, con el objetivo de reforzar su capacidad de defensa frente a los ataques rusos.

“También conversamos sobre diplomacia. Es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones” , escribió Zelenski, que luego asistió en Washington al funeral del senador republicano Lindsey Graham, destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.

Volodímir Zelenski informó que conversó con Donald Trump sobre cooperación en defensa y la necesidad de reactivar el proceso diplomático para buscar la paz. Foto: EFE.

Reunión “positiva y productiva”

El ucraniano calificó de “bueno” el encuentro con su homólogo estadounidense, al que agradeció por la labor conjunta para “proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz” y ofreció condolencias por el fallecimiento de Graham.

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En un breve mensaje en X, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó a la reunión de “positiva y “productiva”, al igual que la sostenida poco después entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, invitado también a los funerales del senador.

Tras la reunión, Zelenski informó en su cuenta de X que conversó con Trump sobre la posibilidad de que Washington autorice a Ucrania a fabricar sistemas de misiles Patriot bajo licencia estadounidense, con el objetivo de reforzar su capacidad de defensa frente a los ataques rusos.

Con información de EFE.