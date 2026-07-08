Fotografía de archivo de aviones militares en un portaviones de Estados Unidos. Foto: EFE/Stephanie Lecocq
Fotografía de archivo de aviones militares en un portaviones de Estados Unidos. Foto: EFE/Stephanie Lecocq
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Redacción Gestión
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diera por terminada la tregua entre ambos países.

La entidad estadounidense aseguró, en su cuenta en la red social X, quey precisó que los ataques son una respuesta a esos incidentes.

Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz,

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Trump afirmó que

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

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Horas después de ello, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal Irna.

Elaborado con información de EFE.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos llevaron a cabo una serie de ataques contra Irán. Foto: EFE/ Cuenta de X de CENTCOM
Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos llevaron a cabo una serie de ataques contra Irán. Foto: EFE/ Cuenta de X de CENTCOM

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