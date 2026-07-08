El precio del petróleo Brent registró un fuerte repunte superior al 6% este miércoles y volvió a ubicarse por encima de los US$ 78.5 por barril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego con Irán y asegurara que no tiene intención de retomar las negociaciones con Teherán.

Hacia las 9:00 GMT, el Brent, referencia para Europa, avanzaba un 6.01% hasta los US$ 78.58 por barril. En tanto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, también subía alrededor de un 6%, hasta los US$ 74.82 por barril.

El gas natural también mostraba una tendencia alcista, con un incremento del 5.33%, situando el megavatio/hora en 49.06 euros.

Durante sus declaraciones, Trump lanzó duras críticas contra los líderes iraníes, a quienes calificó de “escoria” y “gente enferma”.

Antes de esas declaraciones, realizadas durante la cumbre de la OTAN en Ankara, las autoridades iraníes habían sostenido que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petróleo y la supuesta vulneración de los acuerdos relacionados con el estrecho de Ormuz habían dejado sin efecto aspectos fundamentales del memorando suscrito entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Irán denuncia incumplimiento del acuerdo

En la jornada previa, el Brent ya había cerrado con un alza del 3.01%, hasta los US$ 74.16 por barril, después de que Catar y Arabia Saudí acusaran a Irán de realizar nuevos ataques contra petroleros que transitaban por el estrecho de Ormuz, pese a la tregua que contemplaba la reapertura y el tránsito seguro de esa ruta marítima.

Como respuesta, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) iniciaron una nueva serie de ataques contra territorio iraní.

Por su parte, Irán denunció que los bombardeos estadounidenses efectuados durante la madrugada, que dejaron varios heridos en el sur del país, representan una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente alcanzado entre Washington y Teherán.

El petróleo Brent superó los US$ 78 por barril tras el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el aumento de los temores sobre el suministro global de crudo. Foto: EFE.

Análisis: el conflicto eleva los riesgos para el mercado petrolero

Para Jonathan Torres, analista de mercado de Capitaria, el repunte del petróleo responde al deterioro del escenario geopolítico en Medio Oriente, luego de la intensificación del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En ese contexto, el Brent volvió a acercarse a los US$ 77 por barril y el WTI a los US$ 73, impulsados por el temor a nuevas interrupciones en el suministro mundial de crudo.

El especialista señala que la reciente escalada militar, junto con el endurecimiento de las sanciones a las exportaciones petroleras iraníes, ha incrementado la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa a nivel global. A su juicio, mientras no exista un acuerdo definitivo entre Washington y Teherán, el mercado seguirá reaccionando con fuerza ante cualquier incidente en la zona.

Torres advierte que, si las tensiones persisten y continúan las restricciones sobre la oferta de crudo, el petróleo podría extender su rally en las próximas sesiones. Un escenario de precios elevados, añade, volvería a alimentar las presiones inflacionarias a nivel mundial y podría influir en las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, al reforzar la necesidad de mantener las tasas de interés en niveles altos durante más tiempo.

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En el caso del Perú, el analista considera que un petróleo más caro presiona la factura energética y las expectativas de inflación local, ”en un momento en que el BCRP evalúa el ritmo de su política monetaria, mientras que el mayor apetito por refugio de valor podría seguir favoreciendo al oro y la plata dentro de la canasta exportadora minera”.

Finalmente, Torres sostiene que la volatilidad seguirá siendo un factor dominante en el mercado energético. En ese contexto, recomienda a los inversionistas mantener una gestión de riesgo más estricta en sus posiciones sobre petróleo y conservar exposición a activos defensivos, como el oro, mientras persista la incertidumbre geopolítica.

“A nivel local, seguiremos monitoreando de cerca cómo el BCRP y el mercado cambiario absorben esta nueva ronda de volatilidad importada”, puntualiza.

Con información de EFE.