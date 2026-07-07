Estados Unidos inició este martes una serie de ataques contra Irán, luego de acusar a Teherán de haber atacado tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

A través de un mensaje publicado en la red social X, Centcom sostuvo que las acciones atribuidas a Irán fueron “injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego”. Asimismo, aseguró que los buques afectados eran tripulados por civiles y transitaban por una ruta marítima internacional.

Según Washington, la ofensiva busca imponer “costes elevados” a Irán por las agresiones contra la navegación comercial y responde a cualquier acción que considere una vulneración del acuerdo alcanzado entre ambos países hace algunas semanas.

La nueva escalada ocurre en un contexto de renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán, pese al cese de hostilidades vigente. El estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de petróleo y gas, vuelve a situarse en el centro de la disputa.

EE.UU. afirmó que su ofensiva responde a ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.

Ataques a embarcaciones

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Irán atacó en las últimas horas tres barcos comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, entre ellos un buque gasero con bandera de Catar y un petrolero saudí. Los incidentes ocasionaron daños materiales, aunque no se reportaron víctimas entre las tripulaciones.

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Catar y Arabia Saudí responsabilizaron a Teherán por los hechos y advirtieron que este tipo de acciones ponen en riesgo la seguridad de la navegación internacional y el abastecimiento energético.

Como parte de la respuesta, Estados Unidos retiró el alivio temporal que había concedido a Irán dentro del entendimiento alcanzado en junio para permitir determinadas operaciones vinculadas al petróleo iraní.

En ese marco, el Departamento del Tesoro revocó la Licencia General X, emitida el 21 de junio, y la reemplazó por la Licencia General X1, que elimina la autorización previa para esas actividades y establece un proceso de cierre ordenado de las operaciones permitidas hasta ahora.

Con información de EFE.