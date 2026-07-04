Cientos de miles de personas participaron este sábado en Teherán en el inicio del funeral del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en una ceremonia marcada por llamados a la venganza contra Israel y Estados Unidos, tras su muerte en un ataque aéreo ocurrido durante la reciente guerra.

Los asistentes se congregaron alrededor del féretro de vidrio cubierto con la bandera iraní y corearon consignas como “¡Venganza! ¡Venganza!”, mientras realizaban el tradicional golpe de pecho propio de los funerales chiíes. El cuerpo de Jamenei fue colocado junto a los de varios familiares que también fallecieron en el bombardeo.

La muerte de Jamenei, ocurrida el 28 de febrero a los 86 años, puso fin a décadas de liderazgo al frente de la República Islámica y abrió paso a la sucesión de su hijo, el ayatolá Moytabá Jamenei, quien asumió como nuevo líder supremo en medio de un escenario de alta tensión regional.

La ceremonia también tuvo un fuerte componente político. Durante los actos fúnebres, el principal negociador iraní advirtió a Francia y al Reino Unido por sus declaraciones sobre la posibilidad de desplegar patrullas conjuntas en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que, en tiempos de paz, transitaba cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural comercializados en el mundo.

El funeral, que se extenderá durante varios días, coincide con las negociaciones que mantiene Irán con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que ponga fin de forma permanente a la guerra, mientras persiste el temor de que Israel lance nuevos ataques.

Entre los asistentes predominó el ambiente de duelo y respaldo al régimen. “El imán Jamenei era nuestro corazón, nuestro padre, nuestro todo. No descansaremos hasta vengar su muerte”, afirmó la ciudadana Masoumeh Mohammadi durante la ceremonia.

Población despide a Alí Jamenei bajo un fuerte operativo de seguridad

La población participó este sábado en las ceremonias fúnebres del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en Teherán, en una jornada marcada por un amplio despliegue de seguridad y estrictos controles de acceso a la Gran Mezquita de Mosalla.

Los asistentes fueron sometidos a detectores de metales y registros corporales antes de ingresar al recinto, mientras policías armados vigilaban los alrededores. Debido a la gran afluencia de personas, muchos permanecieron en las calles y bajo la sombra de los árboles, donde voluntarios repartían agua para aliviar el intenso calor del verano.

En el interior de la mezquita, el féretro de Jamenei fue colocado sobre un estrado acondicionado para la ceremonia, con su turbante negro, símbolo de su condición de descendiente del profeta Mahoma, sobre el ataúd. Debajo fueron ubicados los féretros de varios familiares que también murieron en el ataque aéreo que acabó con la vida del líder supremo.

Entre las víctimas figura la esposa del nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, quien, según reportes, también resultó herido durante el bombardeo. Hasta el inicio de la ceremonia no estaba confirmada su presencia en el funeral.

La muerte de Jamenei, ocurrida en febrero, representa la segunda ocasión en que Irán pierde a un líder supremo desde la Revolución Islámica de 1979. De acuerdo con las autoridades, el tiempo transcurrido desde el ataque permitió organizar un extenso operativo para las exequias.

Funeral de Jamenei coincide con los 250 años de Estados Unidos y reaviva la tensión

El inicio del funeral del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, coincidió con la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos, en una jornada marcada por nuevas muestras de hostilidad entre ambos países.

Mientras en Teherán miles de asistentes coreaban consignas como “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró durante un acto en Dakota del Sur que su país había “propinado una paliza tremenda a Irán” y afirmó que Teherán está “desesperado por llegar a un acuerdo”. “Les dimos una semana libre para un funeral”, declaró.

En la ceremonia realizada en la Gran Mezquita de Mosalla también aparecieron pancartas dirigidas contra el mandatario estadounidense, entre ellas una con el mensaje “#KillTrump”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz.

En paralelo, el principal negociador iraní, Kazem Gharibabadi, lanzó una advertencia a Francia y al Reino Unido tras una declaración conjunta de sus líderes sobre la posibilidad de patrullar el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Gharibabadi sostuvo que la seguridad del estrecho corresponde exclusivamente a los países ribereños y advirtió que cualquier intervención externa tendrá consecuencias. El control de ese paso marítimo continúa siendo uno de los principales instrumentos de presión de Irán en medio de las tensiones con Occidente.

Irán prolongará hasta el jueves el funeral de Alí Jamenei

El funeral del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, se extenderá durante cinco días con ceremonias en distintas ciudades del país y del vecino Irak, antes de que sus restos sean sepultados el próximo jueves en el santuario del imán Reza, en Mashhad, su ciudad natal.

Como parte del luto oficial, las autoridades han dispuesto el cierre de calles, restricciones en el espacio aéreo y la suspensión de diversas actividades. Además de Teherán, otras ciudades iraníes también realizaron actos de homenaje al fallecido ayatolá.

El programa continuará este domingo con una oración por los fallecidos en la Gran Mezquita de Mosalla, mientras que el lunes los féretros recorrerán las principales calles de Teherán en una procesión que se espera convoque a una multitud.

Aunque las autoridades no difundieron una cifra oficial de asistentes a la ceremonia inaugural, miles de personas ingresaron y salieron de la Gran Mezquita de Mosalla y de las calles aledañas durante toda la jornada.

Elaborado con información de la agencia AP.