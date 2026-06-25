El 28 de febrero empezó el conflicto con los ataques, ese día, de EE.UU. e Israel sobre Irán. Los estrategas estadounidenses habían planificado una guerra de corto plazo, de dos semanas, como dijo su presidente, Donald Trump.

Pero los hechos le dieron un rotundo mentís al mandatario, con un agregado que tampoco estaba en los cálculos de EE.UU. e Israel: poco después del estallido de la guerra, Irán cerró por completo el estrecho de Ormuz, de suma relevancia, pues por este, habitualmente, discurre la quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

En menos de dos semanas, la cotización del crudo Brent saltó desde US$ 72.9 previo a la crisis, hasta más de US$ 100, niveles que persistieron hasta casi el término de mayo.

Ni siquiera el precio se moderó con el inicio de la tregua entre los países involucrados, el 7 de abril, pues si bien amainaron los ataques bélicos, los golpes militares en ese periodo de pausa, aunque más espaciados, continuaron entre uno y otro bando.

Cotización del crudo en el año.

Peor crisis

Ello fue suficiente para disuadir a los barcos petroleros de atravesar el estrecho de Ormuz, por lo que la Agencia Internacional de Energía reconoció que se trataba de la peor crisis energética en la historia.

Luego, a fines de mayo, primeros acercamientos entre los bandos, con Catar como intermediador, posibilitaron que, ante las expectativas de que la guerra culmine, el petróleo bajara a menos de US$ 100.

El 14 de junio, EE.UU. anunció que había llegado a un preacuerdo con Irán para detener la guerra y reabrir Ormuz, lo que se corroboró el 17 de junio con la firma electrónica de un memorando de entendimiento entre los dos países.

El documento contempla, entre otros 14 puntos, que desde el primer día en que fue suscrito los barcos transiten hasta el 21 de agosto sin ninguna restricción por el estrecho clave.

El memorando —que dará paso luego de 60 días de negociaciones a un acuerdo definitivo para culminar el conflicto— tiene varios detractores, sobre todo en EE.UU., por las concesiones excesivas que ese país ofrecería a la república islámica, como las exenciones a las sanciones a las exportaciones iraníes del crudo o un fondo de compensación por daños de guerra de US$ 300,000 millones, entre otros.

Sin embargo, ha permitido que el flujo de esa materia prima por Ormuz se reconstituya paulatinamente.

Buques

Antes del sábado, un promedio de cinco buques petroleros circulaban al día, muy lejano de los entre 100 y 120 que navegaban antes del conflicto. Pero desde el último domingo se observa entre 20 y 30 barcos que atraviesan Ormuz diariamente.

Con tal distensión, los precios del petróleo acentuaron la baja y ayer el Brent tocó los US$ 72.9 el barril, igual al reportado poco antes de que comenzara la guerra, y cerró la jornada en US$ 73. Igual evolución tuvo el petróleo WTI, que retrocedió en la víspera a menos de US$ 70.

Antes de esta flexibilización el precio del petróleo se mantuvo en cotas elevadas respecto de su promedio de los últimos dos años y de la demanda que estructuralmente tiende a debilitarse por el surgimiento de las energías renovables alternativas.

Esa brecha entre oferta y demanda, no obstante, sufrió una severa distorsión con la guerra, y causó el repunte de precios del petróleo y combustibles en todo el mundo, lo que, al acelerar la inflación, elevó los costos de energía y de transporte de las empresas.

Evolución del incremento en el índice de precios al consumidor.

Costos

Con la desescalada, empero, se prevé que estos precios se mantengan en niveles similares a los actuales o fluctúen en un rango que tenga como máximo los US$ 90, lo que gradualmente tenderá a trasladarse en menores costos para las compañías, incluidas las peruanas.

“Cuando uno revisa las proyecciones de algunos bancos de inversión estadounidenses, indican que para el último trimestre (del 2026) podría ya observarse una estabilización del mercado (del petróleo) si es que no pasa nada malo”, señaló Jean Pierre Fournier, vicepresidente de inversiones de AFP Integra, al ser consultado sobre cuándo las compañías locales sentirían el efecto de los menores precios del crudo.

Aún se deberá esperar una “recomposición” en los próximos meses para poder alcanzar los niveles de inventario y producción de petróleo registrados antes del estallido del conflicto en Medio Oriente, dijo. “No es tan sencillo encontrar petróleo”, mencionó.

En tal sentido, estimó que el crudo podría oscilar entre US$ 75 y US$ 85 en el corto plazo. Ello de todas formas moderaría la inflación, pues son niveles menores a los verificados tras el inicio de la guerra, sostuvo.

“Un petróleo alto en abril y en mayo lo que genera son datos de inflación altos que vamos a ver hasta probablemente junio, julio y de repente algo en agosto”, añadió el ejecutivo, quien refirió que con el descenso del oro negro se reduciría las expectativas de inflación (y no solo el dato observado). Aunque advirtió que el Fenómeno de El Niño podría ocasionar presiones inflacionarias.

En la misma línea, Jorge Ramos, director de mercados de capitales y relación con inversionistas de Fibra Prime, explicó que existe un lag (demora) de entre cinco y seis meses para que los menores precios internacionales del petróleo se trasladen a la economía “real”, es decir, a los costos para las firmas.

“Al mercado financiero (esa menor cotización del petróleo) sí llega más rápido”, aclaró.

Asimismo, Ramos proyectó que el precio del crudo debería mantenerse entre US$ 60 y US$ 80 el barril.

“Todavía tiene espacio para retroceder. Recordemos también que ahora está entrando petróleo venezolano, que es una variable que no había antes y que podría ayudar de alguna manera a generar más oferta en el mercado”, agregó.

Descenso del crudo influirá en tasa de interés

Para Jorge Ramos, la variable más importante en la que influye el precio del petróleo es la tasa de interés de referencia en EE.UU.

“A medida que (la inflación en EE.UU.) ya se controle, tal vez en el futuro podríamos ver nuevamente esa tendencia bajista que estábamos viendo de las tasas de interés”, sostuvo.

Recientemente la Fed se manifestó en el sentido de “esperar a ver qué pasa”, por lo que consideró que aún falta más claridad sobre su política monetaria en el futuro, refirió.

Asimismo, señaló que, en el plano local, menores precios del crudo y tasas de interés más bajas se reflejarían en la Bolsa de Lima.

“Con el cambio político que vamos a ver, definitivamente va a haber un rerating en muchas valorizaciones (de acciones peruanas), pero que van a ser apoyadas aún más si es que nuevamente continuamos con una política monetaria de flexibilización”, estimó.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.