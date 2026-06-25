El petróleo WTI también retrocedió ayer a menos de US$ 70. (Foto: iStock)
El petróleo WTI también retrocedió ayer a menos de US$ 70. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La disparada del precio del petróleo a raíz de la guerra en Medio Oriente tiene un severo impacto en la inflación mundial, precios de materias primas, política monetaria de los bancos centrales y costos empresariales y de los hogares, ¿qué ocurrió en los últimos meses?

TE PUEDE INTERESAR

SBS evalúa usar arsenal frente a El Niño fuerte: ¿Qué puede decidir con los bancos?
BCRP ancla su tasa clave en primer semestre, ¿por qué puede elevarla en siguientes meses?
Vienen tiempos turbulentos para el mercado local: esta inversión puede ser el salvavidas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.