Factores como la ciberseguridad, los riesgos reputacionales y otros no tradicionales ya no pueden ocupar un lugar secundario en la planificación.
Factores como la ciberseguridad, los riesgos reputacionales y otros no tradicionales ya no pueden ocupar un lugar secundario en la planificación.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las empresas de la región caminan al ritmo global en ética y gobierno corporativo, sin embargo, aún arrastran un rezago mayor en innovación, digitalización y geopolítica.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.