Así, el 50% de directores de empresas del Perú se declara solo parcialmente preparado y un tercio aún vulnerable a shocks de mercado y cambios bruscos en variables económicas clave, según reporta el estudio Conversando con mi Directorio de Antut Advisors.

Pese a vivir en un mundo marcado por guerras comerciales, tensiones en Asia y reconfiguración de cadenas de suministro, los directorios locales aún no priorizan este factor en sus estrategias.

En un análisis a detalle, el 61% de las compañías admite estar solo parcialmente preparada para afrontar la disrupción tecnológica y el 46% admite estar poco preparado ante choques geopolíticos.

La mirada de los directorios no puede limitarse a los indicadores financieros, refiere la consultora. La geopolítica, con sus impactos en la estabilidad de los mercados y en las cadenas de valor, debe integrarse de manera prioritaria en la agenda de riesgos, comenta.

Tecnología

Asimismo, el 44% de las compañías se declara solo parcialmente preparado para enfrentar riesgos emergentes como ciberseguridad, regulación y reputación.

Factores como la ciberseguridad, los riesgos reputacionales y otros no tradicionales ya no pueden ocupar un lugar secundario en la planificación, concluye el estudio.

Incorporarlos de forma estructural es clave para construir resiliencia organizacional, sugiere.

También recomienda invertir en talento y digitalización, pues la competencia por atraer y retener líderes con perfil digital es hoy global.

“Aquellas organizaciones que no destinen recursos a este frente corren el riesgo de perder dinamismo y de quedarse atrás frente a sus pares”, indica.

Pese a ello, el 59% de las compañías admite que sus proyectos digitales generan solo un impacto parcial en eficiencia, ingresos o experiencia del cliente, anotó.

Cambios

Además, el informe afirma que el principal desafío no es únicamente reconocer las tendencias, sino convertirlas en acciones concretas que impulsen resultados.

Empero, tres de cada cinco entrevistados se considera solo parcialmente preparado para responder rápida y eficazmente ante una crisis inesperada.

“Los directorios más resilientes son aquellos que aprenden, anticipan y se reinventan frente a los cambios”, señala.

El Perú no está aislado de las turbulencias globales; por ello, las decisiones que se tomen hoy definirán la competitividad del futuro, añade.

En cuanto a sostenibilidad, la encuesta reporta que el 44% de las compañías está solo parcialmente preparado para integrar sostenibilidad y responsabilidad social en sus decisiones estratégicas

La sostenibilidad debe evolucionar más allá de los reportes de responsabilidad para convertirse en un pilar transversal que oriente las decisiones de inversión, crecimiento y expansión de los directorios, concluye el estudio.

Dato: La principal fortaleza es que más del 40% de los directores entrevistados se siente totalmente preparado para asegurar cumplimiento y ética. Los directorios ya no solo se enfocan en cumplir la norma, sino en consolidar la ética como un activo reputacional.