The Meta AI feature in the Messenger app.
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Agencia Bloomberg
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Meta Platforms Inc puso a la venta por primera vez suscripciones para consumidores de su chatbot Meta AI, un paso clave para desarrollar un negocio que ayude a amortizar los cientos de miles de millones de dólares que la empresa ha invertido en inteligencia artificial.

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