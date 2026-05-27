Las nuevas suscripciones se ofrecen en dos niveles. El nivel básico, con un precio de US$ 7.99 al mes y denominado Meta One Plus, está dirigido a personas que utilizan con frecuencia Meta AI para generar imágenes y videos o que recurren a él para realizar razonamientos complejos, según un portavoz de la empresa.

Un nivel más avanzado, llamado Meta One Premium, costará US$ 19.99 al mes e incluirá el mismo conjunto de funciones que Meta One Plus, pero en mayor cantidad, añadió el portavoz. La suscripción a Meta AI se está lanzando inicialmente en Singapur, Guatemala y Bolivia, con planes de ampliarla a más países más adelante.

Los usuarios pueden seguir utilizando el chatbot Meta AI de forma gratuita para generar imágenes y videos, pero acabarán encontrando un límite con el uso repetido. Meta se negó a revelar los límites de uso de cada nivel, aunque afirmó que el plan Premium ofrece un uso significativamente mayor que el nivel inferior.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha estado bajo presión por parte de los inversionistas para demostrar que su costosa apuesta por la IA generará finalmente ingresos significativos.

Zuckerberg se ha comprometido a invertir al menos US$ 600,000 millones en infraestructura de IA durante los próximos años, y la empresa está construyendo actualmente un centro de datos en Luisiana que costará al menos US$ 200,000 millones.

Durante la presentación de resultados de Meta en abril, los inversionistas reaccionaron con cautela ante el anuncio de que los gastos de capital de este año serían superiores a lo estimado inicialmente.

Meta lleva tiempo argumentando que sus inversiones en IA ya están dando resultados en forma de publicidad altamente segmentada y eficiente, mejorada gracias a modelos de inteligencia artificial.

Pero la empresa también busca otras formas de recuperar su inversión en IA, y las suscripciones a chatbots para consumidores se han popularizado entre otros competidores del sector, incluidos Google, de Alphabet Inc., y OpenAI. Ambos rivales ofrecen planes de suscripción con precios similares.

Las suscripciones a los productos de Meta, que se han rebautizado colectivamente bajo un programa conocido como Meta One, se han convertido en un foco de atención creciente para el gigante de las redes sociales, que busca diversificar un negocio impulsado casi exclusivamente por la publicidad.

Meta ha estado probando suscripciones para WhatsApp, Instagram y Facebook, y planea expandir esas ofertas a nivel mundial, dijo Helen Ma, directora de suscripciones de Meta, en una entrevista. Esas suscripciones se sitúan en un rango de entre US$ 2.99 y US$ 3.99 al mes, dependiendo del mercado, y los usuarios también podrán adquirirlas en un paquete conjunto, añadió Ma. Las personas que adquieran una suscripción a Meta AI también tendrán acceso a las ofertas específicas de la aplicación.

Meta también está lanzando productos de suscripción actualizados para empresas y creadores. Estos incluyen dos nuevos niveles: Meta One Essential por US$ 14.99 al mes y Meta One Advanced por US$ 49.99 al mes.

El nivel más caro incluye acceso a asistencia humana para las páginas de Instagram y Facebook de los usuarios, lo que históricamente ha sido un punto débil para las pequeñas empresas que utilizan los productos de Meta.

Meta espera vender acceso a agentes de IA junto con estas ofertas en el futuro, según declaró Ma.

Las suscripciones representan actualmente una parte muy pequeña del negocio total de Meta. La empresa reportó US$ 1,290 millones en “ingresos no publicitarios” en el primer trimestre, una categoría que incluye las cuotas de suscripción, pero también las ventas de hardware, como las gafas Meta AI y los cascos de realidad virtual. Su negocio publicitario, por el contrario, registró más de US$ 55,000 millones en ventas durante el mismo período.