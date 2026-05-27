El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -Osinergmin- dio a conocer los avances en la investigación a cargo de esa entidad, de las causas técnicas detrás de la deflagración y fuga de gas en un tramo del gasoducto de Camisea, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) que se registrara a inicios de marzo último en el Cusco.

Con relación a la deflagración registrada el 1 de marzo en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, distrito de Megantoni (Cusco), la cual motivó la paralización del transporte de gas natural y de los líquidos de gas natural de Camisea, Osinergmin informa que se encuentra en etapa final la investigación técnica correspondiente.

Sin embargo, refirió que esa etapa no le es posible concluirla debido a que está pendiente que el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención (Cusco), disponga las diligencias necesarias para que Osinergmin continúe con la evaluación técnica especializada que determine la causa de la deflagración.

¿Qué debe analizar ente supervisor?

Lo que tiene que analizar Osinergmin son las muestras metálicas (de la parte del gasoducto afectada) almacenadas e inmovilizadas en Lurín (Lima) desde el 26 de marzo de 2026, las cuales resultan indispensables para culminar la investigación.

Muestras del ducto dañado aún no pasan a manos de Osinergmin para que determine causa de la deflagración

Los estudios de laboratorio de aquellas muestras metálicas de la tubería dañada -remarcó ese ente supervisor- resultan imprescindibles para culminar la investigación.

En ese sentido, Osinergmin indicó que ha recurrido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a la Defensoría del Pueblo y, al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), para que, bajo el marco de sus competencias, exhorten a la Fiscalía de la Nación a concluir prontamente con las diligencias del caso.

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La culminación de dichas diligencias, anotó, permitirá a Osinergmin culminar a la brevedad con la evaluación técnica, a fin de finiquitar la etapa de fiscalización y aplicar las medidas correspondientes conforme a ley.

Informes del caso

Osinergmin recuerda que ya ha emitido tres informes sobre este caso. El primero, en marzo, señaló que el concesionario no acreditó condiciones excepcionales para justificar una prórroga por fuerza mayor.

El segundo y tercero, a fines de abril, detectó incumplimientos contractuales, entre ellos no suministrar el flujo y presión suficientes de gas natural para atender la demanda máxima entre el 1 y el 13 de marzo de 2026.

Estos últimos dos informes fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas en su calidad de concedente, para que tome las acciones de su competencia. Osinergmin indicó que reafirma su compromiso de seguir informando a la ciudadanía con transparencia y rigor técnico sobre este particular.