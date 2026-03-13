Gobierno asegura que este sábado ya se tendrá todo el servicio de gas natural restablecido (Foto: Fiscalía)
Gobierno asegura que este sábado ya se tendrá todo el servicio de gas natural restablecido (Foto: Fiscalía)
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Redacción Gestión
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El presidente José María Balcázar anunció que a partir de esta mañana se ha reiniciado ya el transporte de gas natural luego de haberse superado en su totalidad la contingencia registrada en el gasoducto que transporta el gas de Camisea del Cusco a la costa.

En tal sentido, refirió también que se ha reiniciado la distribución progresiva del gas natural al sector transportes, a los taxistas y pequeños industriales.

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“Se está restableciendo gradualmente de suministro de gas con la respuesta inmediata del Gobierno y articulada con sector privado se ha permitido adelantar el cronograma inicialmente previsto, para mañana sábado se tendrá completamente restablecido el suministro de distribución de gas natural para todos”, aseveró el Jefe de Estado.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles señala que ahora toca evaluar las alternativas para reducir la vulnerabilidad en transporte del gas.

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