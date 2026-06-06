Las reservas de agua dulce en el Golfo son muy escasas, por lo que el impacto de cualquier ataque directo o indirecto es muy significativo.
Las reservas de agua dulce en el Golfo son muy escasas, por lo que el impacto de cualquier ataque directo o indirecto es muy significativo.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las negociaciones para poner enfrentan un nuevo revés. La tregua vigente desde abril quedó nuevamente bajo presión luego de que Teherán lanzara misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el Golfo, en respuesta a recientes operaciones militares estadounidenses.

El incidente se produce en un momento en que los esfuerzos diplomáticos permanecen estancados. Las discrepancias sobre el programa nuclear iraní, las y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz continúan bloqueando un acuerdo más amplio entre ambas partes.

Según denunciaron las autoridades de Baréin y Kuwait, Irán lanzó siete misiles contra ambos territorios, en el segundo episodio de este tipo en menos de una semana.

Los gobiernos de ambos países condenaron la “agresión descarada” de Teherán y alertaron sobre una “peligrosa escalada” en la región.

Periodistas de AFP reportaron fuertes explosiones en Manama, capital de Baréin, así como en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Kuwait.

Nos despertó una enorme explosión. Las explosiones eran muy fuertes”, contó Reem, una madre egipcia de dos hijos, a la AFP en Kuwait. “Mis hijos estaban aterrorizados y yo no podía calmarlos”, añadió.

Irán tomó represalias lanzando ataques contra países del Golfo —incluido el puerto de Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos— tras los ataques estadounidenses e israelíes.
Irán tomó represalias lanzando ataques contra países del Golfo —incluido el puerto de Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos— tras los ataques estadounidenses e israelíes.
LEA TAMBIÉN: Irán dice haber lanzado misiles contra buques de EE.UU. pero Washington lo niega

Respuesta iraní tras operación estadounidense

El viernes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas derribaron cuatro drones que se dirigían hacia el y atacaron dos instalaciones de radares en territorio iraní.

Horas después, los Guardianes de la Revolución aseguraron haber atacado con misiles “bases enemigas en la región” como respuesta a las operaciones estadounidenses. El Centcom sostuvo posteriormente que no se registraron víctimas ni daños en sus instalaciones militares.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando , las monarquías del Golfo han quedado expuestas a las represalias de Teherán, pese a haber sido consideradas durante años algunos de los territorios más estables de la región.

Negociaciones sin avances

Los intentos por alcanzar una solución diplomática continúan sin resultados concretos, mientras el conflicto sigue generando volatilidad en los mercados internacionales y presión política sobre la administración estadounidense.

Las negociaciones están en un punto muerto y Trump debe romper este punto muerto”, declaró Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una entrevista con CNN.

Donald Trump exige a Irán la entrega de sus 440 kilos de uranio enriquecido al 60% para que Estados Unidos los destruya. (Imagen generara por IA, Chatgpt).
Donald Trump exige a Irán la entrega de sus 440 kilos de uranio enriquecido al 60% para que Estados Unidos los destruya. (Imagen generara por IA, Chatgpt).
LEA TAMBIÉN: Israel mantiene ataques tras acuerdo de alto el fuego

Entre las exigencias planteadas por Teherán figura el desbloqueo de US$ 24,000 millones en activos iraníes congelados por las sanciones estadounidenses.

Ese es nuestro dinero, no el dinero de Estados Unidos”, afirmó Rezaei.

El frente libanés complica aún más el escenario

Otro de los puntos de fricción es la situación en Líbano. Irán exige el cese de las operaciones militares israelíes en ese país, donde los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá continúan pese a los recientes intentos de alcanzar una tregua.

Este sábado, el ejército libanés denunció que un ataque israelí en el sur del país dejó varios militares fallecidos, incluido un oficial.

Las diferencias también quedaron reflejadas en un cruce verbal entre el presidente libanés, Joseph Aoun, y el canciller iraní, Abás Araqchi.

Este no es su país, es el nuestro”, declaró Aoun al exigir a Irán que no interfiera en los asuntos internos del Líbano.

Araqchi respondió poco después: “Salve a Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente”.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han dejado más de 3,560 muertos desde el inicio del conflicto. Del lado israelí, han fallecido 27 soldados y un contratista civil.

TE PUEDE INTERESAR

Peruanos en Estados Unidos: ¿Cómo votar en las Elecciones Generales 2026 en Florida?
Estados Unidos ataca bases de misiles en Irán a pesar de avances en las negociaciones
Estados Unidos asegura que no dejará que el gobierno boliviano sea derrocado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.