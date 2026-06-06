Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos enfrentan un nuevo revés. La tregua vigente desde abril quedó nuevamente bajo presión luego de que Teherán lanzara misiles contra Baréin y Kuwait, aliados de Washington en el Golfo, en respuesta a recientes operaciones militares estadounidenses.

El incidente se produce en un momento en que los esfuerzos diplomáticos permanecen estancados. Las discrepancias sobre el programa nuclear iraní, las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz continúan bloqueando un acuerdo más amplio entre ambas partes.

Según denunciaron las autoridades de Baréin y Kuwait, Irán lanzó siete misiles contra ambos territorios, en el segundo episodio de este tipo en menos de una semana.

Los gobiernos de ambos países condenaron la “agresión descarada” de Teherán y alertaron sobre una “peligrosa escalada” en la región.

Periodistas de AFP reportaron fuertes explosiones en Manama, capital de Baréin, así como en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Kuwait.

“Nos despertó una enorme explosión. Las explosiones eran muy fuertes”, contó Reem, una madre egipcia de dos hijos, a la AFP en Kuwait. “Mis hijos estaban aterrorizados y yo no podía calmarlos”, añadió.

Irán tomó represalias lanzando ataques contra países del Golfo —incluido el puerto de Jebel Ali en los Emiratos Árabes Unidos— tras los ataques estadounidenses e israelíes.

Respuesta iraní tras operación estadounidense

El viernes, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas derribaron cuatro drones que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz y atacaron dos instalaciones de radares en territorio iraní.

Horas después, los Guardianes de la Revolución aseguraron haber atacado con misiles “bases enemigas en la región” como respuesta a las operaciones estadounidenses. El Centcom sostuvo posteriormente que no se registraron víctimas ni daños en sus instalaciones militares.

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, cuando una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos golpeó objetivos iraníes, las monarquías del Golfo han quedado expuestas a las represalias de Teherán, pese a haber sido consideradas durante años algunos de los territorios más estables de la región.

Negociaciones sin avances

Los intentos por alcanzar una solución diplomática continúan sin resultados concretos, mientras el conflicto sigue generando volatilidad en los mercados internacionales y presión política sobre la administración estadounidense.

“Las negociaciones están en un punto muerto y Trump debe romper este punto muerto”, declaró Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una entrevista con CNN.

Donald Trump exige a Irán la entrega de sus 440 kilos de uranio enriquecido al 60% para que Estados Unidos los destruya. (Imagen generara por IA, Chatgpt).

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Entre las exigencias planteadas por Teherán figura el desbloqueo de US$ 24,000 millones en activos iraníes congelados por las sanciones estadounidenses.

“Ese es nuestro dinero, no el dinero de Estados Unidos”, afirmó Rezaei.

El frente libanés complica aún más el escenario

Otro de los puntos de fricción es la situación en Líbano. Irán exige el cese de las operaciones militares israelíes en ese país, donde los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá continúan pese a los recientes intentos de alcanzar una tregua.

Este sábado, el ejército libanés denunció que un ataque israelí en el sur del país dejó varios militares fallecidos, incluido un oficial.

Las diferencias también quedaron reflejadas en un cruce verbal entre el presidente libanés, Joseph Aoun, y el canciller iraní, Abás Araqchi.

“Este no es su país, es el nuestro”, declaró Aoun al exigir a Irán que no interfiera en los asuntos internos del Líbano.

Araqchi respondió poco después: “Salve a Líbano de su verdadero enemigo, señor presidente”.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han dejado más de 3,560 muertos desde el inicio del conflicto. Del lado israelí, han fallecido 27 soldados y un contratista civil.