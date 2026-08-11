Un informe de televisión reveló que diversos diputados y senadores de Juntos por el Perú (JP) acudieron en varias oportunidades, durante la noche, al penal de máxima seguridad de Barbadillo, en Ate, para visitar al expresidente Pedro Castillo.

Según el dominical Panorama, los ingresos fueron registrados entre fines de julio y los primeros días de agosto y se produjeron desde las 7:00 p.m., extendiéndose en algunos casos hasta cerca de la medianoche. Los legisladores utilizaron sus credenciales parlamentarias y llegaron en vehículos particulares.

El reporte señala que el miércoles 29 de julio, a las 7:11 p.m., ingresó al establecimiento penitenciario el senador Iber Antenor Maraví Olarte. Poco después, a las 7:54 p.m., hizo lo propio el senador electo José Mercedes Castillo Terrones, hermano del exmandatario, quien llevaba bolsas con recipientes de comida.

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Ambos permanecieron en el penal durante varias horas y sus vehículos salieron del establecimiento a las 11:52 p.m., según las imágenes difundidas por Panorama.

Más visitas nocturnas

El martes 4 de agosto, a las 9:07 p.m., se registró el ingreso de la diputada Jennifer Paredes, quien permaneció en el interior por más de dos horas.

Al día siguiente, el movimiento fue mayor. José Mercedes Castillo ingresó a las 8:40 p.m.; 17 minutos después lo hizo Jennifer Paredes y, a las 9:25 p.m., ingresó la diputada Jessica Sadith Pérez Quispe. Los vehículos fueron retirados del establecimiento a las 11:51 p.m.

Asimismo, el jueves 6 de agosto, a las 8:40 p.m., se registró la salida de una camioneta vinculada al diputado Julián Luis Pérez Mallqui, quien a fines de julio había sido detenido por una presunta agresión física contra su expareja.

La investigación también mostró el ingreso de vehículos privados y personas vinculadas al entorno de los legisladores.

En el caso de Jennifer Paredes, Panorama reportó que ingresó al penal en un automóvil Audi conducido por Mauro González Caballero, quien se desempeña como su asesor en el Congreso.

Pedro Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo. Reportaje de Panorama registró visitas nocturnas de congresistas de Juntos por el Perú. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec

¿Qué dice la norma?

El acceso de autoridades a los establecimientos penitenciarios está contemplado en el artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, modificado mediante el Decreto Supremo 022-2025-JUS.

La disposición establece que los congresistas, así como otras autoridades, pueden ingresar a los penales en cualquier día y hora de la semana.

Sin embargo, el mismo artículo precisa que este ingreso excepcional debe realizarse previa identificación y en el estricto ejercicio de sus funciones oficiales.

Piden explicaciones al INPE

El diputado de Renovación Popular, José Baella, cuestionó las visitas de integrantes de Juntos por el Perú a Pedro Castillo y pidió explicaciones al Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Baella sostuvo que la inmunidad parlamentaria no exime a los legisladores de eventuales responsabilidades y consideró que, si corresponde, deben adoptarse las medidas respectivas.

El parlamentario también cuestionó que algunas de estas visitas se hayan extendido hasta pasada la medianoche. “Acá hay responsabilidad, y la responsabilidad tiene que afrontar el INPE”, afirmó en declaraciones difundidas tras conocerse el reportaje.

Baella planteó que el INPE emita un informe para precisar bajo qué condiciones se permitieron los ingresos nocturnos y quiénes estuvieron a cargo de autorizar el acceso de los parlamentarios.

Cuestionamientos contra Catherin Palomino

En paralelo, otro reportaje, esta vez de Cuarto Poder, difundió conversaciones atribuidas a la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú, en las que presuntamente habría insultado y amenazado a familiares de Pedro Castillo.

Los mensajes, correspondientes a mayo y junio de 2026, fueron revisados directamente por el equipo del programa en los teléfonos de los denunciantes. En ellos, según el reportaje, Palomino utiliza calificativos ofensivos contra una familiar del exmandatario.

El caso también involucra a Jaime Vázquez Castillo, sobrino del expresidente y quien participó en la última campaña presidencial de Juntos por el Perú. De acuerdo con Cuarto Poder, Vázquez Castillo sostuvo que recibió amenazas y cartas notariales después de cuestionar públicamente el manejo político de Palomino durante la campaña.

Según el informe, la legisladora le habría exigido S/300.000 por conceptos vinculados con lucro cesante y daños.

El vínculo entre Palomino y el exmandatario tampoco sería reciente. Registros del penal de Barbadillo citados por el programa indican que la parlamentaria ingresó cerca de 61 veces al establecimiento entre octubre de 2024 y febrero de este año.

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Ventura pide investigación en Comisión de Ética

A raíz de estas revelaciones, el diputado de Fuerza Popular Héctor Ventura consideró que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados debería iniciar una investigación preliminar contra Palomino.

En declaraciones a Canal N, Ventura sostuvo que corresponde esclarecer el contenido de las conversaciones difundidas y determinar si existe alguna responsabilidad por parte de la legisladora. “Debería iniciarse una investigación preliminar”, afirmó.

El parlamentario agregó que, si durante esa primera etapa aparecen elementos que ameriten una revisión más profunda, el caso debería continuar mediante una investigación formal en la Comisión de Ética.

¿Qué dijo Pedro castillo?

Poco después Pedro Castillo se pronunció en su redes sobre el caso de la legisladora Palomino.

“La prensa (...) no cesa en su pretensión de deslegitimarme como líder ante el pueblo y ante mi familia nuclear.Rechazo todo tipo de mentiras que pretendan manchar mi honor y quebrantar la unidad de mi familia nuclear”, expresó.

Añadió que personas que lo visitan en Barbadillo “lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídico”.