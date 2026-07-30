Julián Pérez Mallqui, diputado de Juntos por el Perú, fue llevado a la comisaría de San Miguel por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) ante una presunta agresión cometida contra una mujer.

Según información de Canal N, el legislador y la presunta agraviada están en la dependencia policial para relatar y aclarar los hechos.

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Cabe recordar que Pérez Mallqui fue elegido por la región Cusco, y cuando prestó juramento, lo hizo en nombre del centro poblado Omaya, el distrito de Pichari y el VRAEM.

El diputado posee antecedentes penales y judiciales —conforme al reporte de Canal N—; por ejemplo, en 2024 se lo acusó de protagonizar un accidente vehicular en Pichari, La Convención (Cusco) por presuntamente manejar en estado de ebriedad.

Habría atropellado a una mujer y una menor de edad, por lo que estuvo 10 meses en prisión preventiva a raíz del suceso.

Reacciones desde el Congreso por presunto diputado agresor

Víctor Cutipa, senador de Juntos por el Perú, dijo a la prensa que esperará la “información correspondiente” antes de emitir una postura sobre la presunta agresión del diputado Julián Pérez.

No obstante, reconoció que “de manera general”, por supuesto que “es cuestionable y, si quieres, condenable”.

En tanto, Patricia Juárez (Fuerza Popular) lamentó la detención del diputado Pérez. “No conozco el caso, no sé si está sentenciado y por eso lo detienen, pero es lamentable que congresistas se vean involucrados en este tipo de denuncias o actos que enlodan la imagen constitucional”, apuntó.

De momento, al no conformarse la Comisión de Ética, Juárez indicó que “hay una dificultad” para definir el destino del diputado.