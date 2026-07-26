Los envíos peruanos al exterior alcanzaron aproximadamente US$ 90,000 millones durante el 2025, subiendo alrededor de 20% frente al año previo, marcando una cifra histórica.

Perú ya había superado a Colombia en el valor de sus exportaciones en el 2016. Según cifras del Banco Mundial (BM). Ese año los envíos peruanos alcanzaron los US$ 43,370 millones, mientras que la nación cafetalera vendió US$ 41,6108 millones (calculados en dólares a precios actuales).

En los años siguientes, las exportaciones peruanas continuaron subiendo, y en el 2025 tuvieron un impulso clave por los altos términos de intercambio, aupados en particular por la apreciación de los metales.

De los US$ 90,0000 millones exportados ese año, casi US$ 60,000 correspondieron a minería.

Durante el año pasado, el precio del cobre, nuestro principal producto de exportación, subió 41%, y el del oro lo hizo en 65%.

Asimismo, dentro del sector no tradicional, destacaron los envíos agroindustriales.

El precio del cobre subió 41% en el 2025. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg

En el 2025, finalmente, superamos a Argentina (que exportó US$ 87,000 millones), un país de 2,780,400 km² de superficie (sin incluir el territorio en la Antártida), mientras que la de Perú es de 1,285,215 km².

La nación gaucha posee amplias superficies que pueden emplearse no solo para cultivo de alimentos, sino también para ganadería.

En contraste, Perú, cuenta con una geografía más agreste que impide que podamos ser, por ejemplo, grandes productores y exportadores de carne. Además, se suma la inestabilidad política, la brecha de infraestructura y otros flancos débiles que aún no superamos.

No obstante, Argentina arrastró una alta inflación en los últimos años, de incluso hasta tres dígitos, producto de políticas populistas de gobiernos anteriores, según señalan los analistas.

La inflación en el país del sur a mayo acumuló una variación interanual de 33.2%. El gobierno de Javier Milei viene implementando drásticas medidas. Sin embargo, medios como The Economist han advertido (en un artículo publicado en mayo) que el presidente argentino ha priorizado la reducción de la inflación sobre la promoción del crecimiento.

Un cliente espera con su carro de compras en una verdulería en Buenos Aires (Foto: Reuters)

Con todo, al cierre del 2025, Perú se situó solo por detrás de México, Brasil y Chile en nivel de exportaciones en América Latina, y el impulso por los términos de intercambio aún no se agota, según los analistas que explican que la demanda del cobre se mantendrá alta por el desarrollo de Inteligencia Artificial y de energías limpias.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que las exportaciones peruanas subieron un 37% entre enero y mayo del 2026, alcanzando los US$ 45,128 millones. En tanto, durante el mismo periodo, Argentina registró envíos por US$ 40,359 millones, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de ese país.