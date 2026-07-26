Las exportaciones peruanas vienen con buena racha. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Perú no es el país más grande de América Latina. Sin embargo, los datos de sus exportaciones siguen dando buenas noticias, ¿qué revelan las cifras al comparar con la región?

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