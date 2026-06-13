Solo en mayo, específicamente, la tasa mensual de inflación fue negativa, ubicándose en -0.16%. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Nuestro país vivió un episodio traumático hacia finales de la década de los ochenta, con una hiperinflación galopante que llegó a los cuatro dígitos, y que dejó huella en la memoria de quienes vivieron esa época, ¿qué tanto cambió el escenario?

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