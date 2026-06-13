Más de treinta años después, tras el shock de los noventa y un Banco Central de Reserva que actúa con independencia al poder político, el panorama es completamente diferente.

Desde inicios de 1997, la variación en doce meses del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Lima Metropolitana, que es como se mide la inflación anual, es de un dígito, sin excepción de ningún mes, según datos del ente emisor.

Ello se ha mantenido así, pese a los vientos en contra en ciertos periodos. Desde marzo, con el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y el corte del estrecho de Ormuz, se elevaron los precios del petróleo, generando presiones inflacionarias a nivel global.

Tras fuertes alzas en marzo y abril, solo en mayo, específicamente, la tasa mensual de inflación fue negativa, ubicándose en -0.16%, mientras que la inflación subyacente (sin alimentos y energía) fue de 0.09%. La disminución del mes obedeció principalmente a los menores precios de algunos alimentos.

Así, la inflación acumulada en doce meses a mayo llegó a 3.91%.

El precio del petróleo se elevó al estallar la guerra en Irán en marzo. (Fuente: iStock)

En ese mismo periodo, México registró un alza acumulada de precios muy cercana, de 3.94%, y en Chile fue de 3.9%, la más baja de la región. En anteriores periodos, Perú mantenía ese lugar.

“Tomando en cuenta que la mayor parte de la inflación está asociada a factores de oferta que se estiman temporales, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta dentro del horizonte de proyección, y se ubiquen alrededor de 2% en 2027, conforme se vayan disipando los efectos de estos choques de oferta”, estima el BCRP.

Además, el ente emisor advierte que el riesgo global se mantiene elevado debido al conflicto en el Medio Oriente, lo que se refleja en una elevada volatilidad de los mercados financieros y en los precios internacionales del petróleo.

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, señaló que el Perú es una economía pequeña y abierta al exterior, lo que le hace vulnerable a shocks externos. Sin embargo, destacó la labor del BCRP en mantener la inflación del rango meta (1%-3%) la mayor parte del tiempo.

“La perspectiva es que el 2027 o 2028 la inflación cierre dentro del rango meta, (incluso) entre 1.5% y 2.5%. Creo que la economía ha sido resiliente, pese también a la incertidumbre política”, mencionó.

El BCRP estima que la inflación volverá al rango meta en el 2027. (Foto: Andina)

La inflación en Chile sorprendió a la baja el mes pasado. Su autoridad monetaria tomará una decisión sobre su tasa de interés de referencia el próximo martes 16 de junio.