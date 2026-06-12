Así, reafirma una postura cautelosa en un contexto en el que la inflación continúa por encima del rango meta y las expectativas inflacionarias permanecen elevadas.

No obstante, el Banco Central sigue considerando que parte de las presiones recientes responde a choques temporales de oferta, por lo que optó por mantener sin cambios su posición de política monetaria.

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“Si bien la inflación mostró cierta moderación en mayo, aún persisten presiones que justifican una postura prudente por parte del Banco Central. La evolución de la inflación subyacente y de las expectativas seguirá siendo determinante para las próximas decisiones de política monetaria”, señaló José Silva, asociado senior del equipo de Asset Management de Intéligo.

El BCRP destacó que la inflación continúa afectada por factores asociados al encarecimiento de combustibles y transporte, en un entorno marcado por elevados precios internacionales del petróleo y mayores tensiones geopolíticas.

Para Luis Eduardo Falen, docente de la UP, las oscilaciones del petróleo serían un factor relevante para considerar un alza en la tasa clave.

“Lo principal a monitorear por el BCRP es la inflación y observamos una tendencia ligera de incremento en las expectativas de este indicador”, expresó.

Si bien estas expectativas permanecen dentro del rango objetivo, su reciente incremento y la persistencia de una inflación subyacente elevada sugieren que el proceso de convergencia de los precios podría tomar más tiempo de lo previsto inicialmente, refiere Intéligo.

“La principal novedad de los últimos comunicados no ha sido la decisión de mantener la tasa, sino el tono más cauteloso del Banco Central respecto a la velocidad con la que la inflación retornará al rango meta” agregó Silva.

El énfasis en monitorear la duración de los choques de oferta y el comportamiento de las expectativas refleja una mayor preocupación por la persistencia de las presiones inflacionarias, destaca la casa de bolsa.

Bajo este contexto, el Directorio del BCRP volvió a enfatizar que se mantiene especialmente atento a la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta.

Otra variable que podría llevar a analizar una posible subida de tasa en los siguientes meses es el Fenómeno El Niño, agregó Falen.

“Aunque no es un factor a vigilar en el corto plazo, podría tener impacto sobre el índice de precios y, por ende, ser importante en la evaluación de política monetaria”, expresó.

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