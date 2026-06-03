Las dos divisiones de consumo cuyo encarecimiento alteró la inflación en febrero-abril (alimentos y bebidas no alcohólicas) y en marzo-abril (transporte), se abarataron en mayo, respecto de abril. Según el INEI, la variación del índice de precios del primer grupo fue -1.76% y del segundo, -0.26%, a nivel nacional –en Lima Metropolitana fue similar–. Debido a su alta ponderación, que en conjunto representa el 36% del índice de precios al consumidor del país, el efecto fue una variación de -0.25% a nivel nacional y de -0.16% en la capital.

Estos resultados atenúan el salto inflacionario de los meses previos, aunque la variación acumulada del periodo enero-mayo todavía permanece por encima del rango meta del BCR (entre 1% y 3% anual). Harán falta más meses con inflación muy baja o negativa para que pueda cumplirse la meta. El BCR no ha subido su tasa de interés de referencia (está en 4.25% anual desde septiembre), medida que utiliza para anclar las expectativas inflacionarias, bajo el supuesto de que las mencionadas alzas de precios son temporales. Además, una subida de tasas de interés tiene un efecto desacelerador sobre la economía.

El informe del INEI de precios al consumidor de mayo contiene datos que, a simple vista, no parecen estar acorde con los reclamos de agricultores y transportistas, quienes sostienen que sus costos de producción se han disparado y están trabajando a pérdida. Pero hay que tener en cuenta que sus dificultades económicas empezaron en febrero y marzo, respectivamente, y las han venido arrastrando desde entonces.

En el caso de la agricultura, los precios de los fertilizantes, que son insumos básicos de esta actividad, han estado subiendo desde que Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra contra Irán (el 28 de febrero). Solo en mayo, de acuerdo con el INEI, los precios de abonos nitrogenados, fosfatados y binarios NP aumentaron 4.9%, 6.3% y 4.1%, respectivamente (la urea es componente de los tres). Estos productos forman parte del índice de precios al por mayor. En el caso de los combustibles –gasohol, gas licuado de petróleo vehicular, gas natural vehicular, diésel y lubricantes–, sus precios continuaron subiendo en mayo, aunque a menor ritmo. Pero respecto de enero, estaban 38.4% más caros, en promedio.

El Gobierno ha emitido tres decretos de urgencia (DU) con subsidios destinados a calmar los ánimos de transportistas y agricultores arroceros. El tercer DU fue publicado ayer, con S/ 44.17 millones para los transportistas de Lima y Callao, que fueron excluidos del primer DU. ¿Se viene una ola de subsidios?