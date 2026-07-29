El SOAT no solo protege al conductor, sino también al resto de ocupantes del vehículo y de peatones víctimas del accidente. | Foto: Andina
El SOAT no solo protege al conductor, sino también al resto de ocupantes del vehículo y de peatones víctimas del accidente. | Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una póliza que tiene como fin garantizar la atención médica inmediata e incondicional a quienes sufran lesiones, invalidez o muerte a consecuencia de un accidente de tránsito, ¿dónde encontrarlo al menor precio?

TE PUEDE INTERESAR

El Niño amenaza: ¿por qué puede tumbar a muchas empresas en Perú?
CEO de Mitsui Auto Finance: “Queremos ofrecer seguros o mantenimiento para vehículos”
Las 10 entidades financieras que esperan luz verde de SBS para entrar a Perú, ¿qué planean?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.