Hace 24 años entró en vigencia ese producto. Todos los vehículos automotores que circulen por el país deben contratarlo por ley.

El SOAT no solo protege al conductor, sino también al resto de ocupantes del vehículo y de peatones víctimas del accidente.

Hace 24 años entró en vigencia el SOAT. (Foto: GEC)

La existencia del SOAT es importante en un país como el nuestro, con una alta tasa de accidentes de tránsito, siendo el primer motivo de muerte violenta en el Perú (1812 -un 32%- de los 5579 casos registrados en lo que va del año por el Ministerio de Salud).

A diferencia de otros seguros, las sumas aseguradas no se reducen con la ocurrencia de los accidentes. Tampoco se necesita pronunciamiento de autoridad alguna para socorrer a las víctimas. Incluso, las indemnizaciones se pagarán sin que haya investigación sobre la responsabilidad del accidente, destaca Apeseg.

Las empresas de seguros que ofrecen las menores primas, considerando el precio mínimo de venta aplicado a automóviles, son: Pacífico Seguros (S/47), Protecta (S/47) y Quálitas (S/50), según la SBS. Sin embargo, estas aseguradoras también cobran un precio máximo de S/ 202, S/ 250 y S/ 291, respectivamente.

Los accidentes de tránsito son el primer motivo de muerte violenta en el Perú. Foto: GEC.

Por cada persona, el seguro cubre los riesgos de muerte (4 UIT o S/ 22,000), invalidez permanente (hasta 4 UIT), incapacidad temporal (hasta 1 UIT o S/ 5,500), gastos de atención médica, hospitalaria, quirúrgica y farmacéutica (hasta 5 UIT o S/ 27,500) y gastos de sepelio (hasta 1 UIT).

Milagros Correa, coordinadora de operaciones riesgos generales y personales de BL Seguros, explicó que el costo del SOAT depende, entre otros, de la marca y modelo de las unidades. Refirió que para los vehículos de alta gama suele estar entre S/ 55 y S/ 75, por la menor siniestralidad; y, para el resto, entre S/ 95 y S/ 120.