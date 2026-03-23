Hace 24 años entró en funcionamiento el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Sin embargo, su origen se construye desde los ochenta, cuando surgen las primeras exigencias de seguros de responsabilidad civil, especialmente, para transporte público y transporte de materiales peligrosos.

Un seguro de responsabilidad civil sirve para cubrir la obligación legal de reparar perjuicios causados involuntariamente a terceros, por parte del contratante.

Eduardo Chávez, gerente general de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), explicó que el SOAT es un seguro que desde el 2002 se debe tomar, independientemente de otras coberturas de responsabilidad civil que se puedan demandar en ciertas actividades.

El SOAT es de riesgos personales, es decir, está diseñado para cubrir gastos médicos, invalidez permanente, incapacidad temporal, sepelio y una indemnización en caso de fallecimiento, protegiendo tanto a los ocupantes del vehículo como a peatones. Pero no cubre daños patrimoniales, por ejemplo, por los bienes que puedan destruirse en el accidente.

En otros países como Colombia o Chile, este seguro obligatorio también fue diseñado para accidentes personales. Sin embargo, en Brasil, por ejemplo, es de responsabilidad civil.

Chávez explica que un seguro de responsabilidad civil funciona como “una gran bolsa donde tú metes la mano y sacas para lo que necesites (incluso daños patrimoniales)”.

El SOAT de un automóvil protege a sus ocupantes, y a los transeúntes que pueda atropellar. Pero, si ocurre un impacto entre vehículos, el seguro de cada unidad debe cubrir a sus pasajeros, aclaró Alejandro Lagos, gerente general de BL Corredores de Seguros.

Los accidentes de tránsito son el primer motivo de muerte violenta en el país. (Foto: USI)

SOAT digital

Un hito importante se dio en el 2017 cuando se lanzó el SOAT digital, en el marco de un trabajo que Apeseg hizo con el Ministerio de Transportes en el 2015.

Así, la póliza ya no necesita imprimirse, y fue posible centralizar todos estos seguros en una plataforma.

“La digitalización del SOAT ha sido uno de los principales habilitadores de crecimiento y acceso. Desde su lanzamiento, ha permitido simplificar la compra, eliminar fricciones y brindar disponibilidad inmediata”, destacó Giancarlo Díaz Agarini, Vicepresidente de Seguros de Vehículos y P&C de Rímac.

Luego, entre el 2020 y 2021, el SOAT tuvo “hipo” de disminución en su siniestralidad, producto de la drástica reducción de la circulación de vehículos en la época de la pandemia.

A diciembre de 2020, el índice de siniestralidad del referido seguro fue de 38.4% (promedio del mercado asegurador), cuando históricamente ha estado más cerca del 50% y en los últimos años ha superado el 60%.

Precios

Según Apeseg, cuando recién se lanzó el producto podría costar US$ 60 (más de S/ 200). Más de dos décadas después, las primas van desde algo más de S/ 100 para la región Lima (incluyendo todos los costos del seguro), de acuerdo con la SBS.

Los precios han bajado en la medida que el producto se ha hecho cada vez más masivo, y con la digitalización que permitió reducir costos.

Sin embargo, las motocicletas, por su mayor nivel de frecuencia y de gravedad en los accidentes, deben pagar un SOAT desde S/ 550 (dato también para Lima).

Tomando en cuenta lo anterior, queda el reto pendiente de ampliar el porcentaje de motocicletas con SOAT, pues hoy solo son entre el 20% y 30% del total, mientras que entre los vehículos ligeros alrededor del 70% sí cumple con contratar el seguro.

En el 2025, la SBS lanzó el reporte SOAT/CAT. Dicha herramienta permite a los usuarios, con ingresar únicamente el número de placa del automóvil, acceder a datos clave como: certificados SOAT, certificados CAT o pólizas de seguros vehiculares contratados en los últimos 5 años, récord de siniestros registrados por el vehículo, nombre de la compañía de seguros o Afocat emisora de la póliza o certificado, número de póliza o certificado y vigencia de las coberturas.

Según Apeseg, desde la vigencia del SOAT, se han pagado S/ 4,000 millones en gastos médicos e indemnizaciones mediante esa póliza, permitiendo que alrededor de 2 millones de personas que sufrieron un accidente de tránsito puedan acceder a una atención médica oportuna.

Cuando nació este seguro solo cuatro compañías ofrecían el producto: La Positiva, Pacífico, Rímac y Mapfre y hoy se suman cuatro más: Quálitas, Vivir Seguros, Interseguro y Protecta.

SOAT para motos puede costar más de S/ 500. Foto: Andina/Héctor Vinces

Obligatoriedad

La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que data de 1999, pero sobre la cual se han realizado varias modificaciones, establece que todo vehículo automotor que circule en el territorio del país debe contar con un SOAT, contratado con una compañía de seguros, o un certificado de accidente de tránsito (CAT), adquirido con una asociación de fondos regionales o provinciales contra accidente de tránsito (Afocat).