Según Apeseg, desde la vigencia del SOAT, se han pagado S/ 4,000 millones en gastos médicos e indemnizaciones. Foto: La Positiva/ Cortesía.
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Guillermo Westreicher Herrera
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En el 2025, se reportaron 3,017 fallecidos en el país por accidentes de tránsito, posicionándose como el primer motivo de muerte violenta (31% del total), según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Así, la problemática de la mortalidad de las carreteras no es nueva, ¿cómo se ha buscado atender a las víctimas?

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