De acuerdo con Moody’s, la penetración de los seguros en el país (calculada como el porcentaje de primas sobre el PBI) es de 2%, con lo que supera en la región solo a Guatemala, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y Honduras.

La penetración del seguro en Latinoamérica promedia el 3% del PBI, por debajo de mercados desarrollados, aunque con potencial de crecimiento, afirma la agencia.

La calificadora de riesgo señala, además, que los seguros de vida y productos de ahorro y retiro muestran dinamismo en países como Perú y Chile, impulsados por reformas previsionales y retiros de fondos de pensiones que canalizan recursos hacia productos de renta particular y rentas vitalicias.

Respecto del impacto de la digitalización, Moody’s sostiene que en particular en Chile y Perú el avance en automatización y canales digitales ha sido significativo, aunque “aún existen desafíos para lograr una experiencia digital integral y para el uso de inteligencia artificial”.

“Hay nuevos jugadores que están en trámite. Tenemos dos licencias en trámite de empresas que lo han solicitado. Hay mucho apetito por entrar al mercado (peruano). Debemos tomar en cuenta que el mercado asegurador peruano es, en términos proporcionales, de los más pequeños de la región”, afirmó Sergio Espinosa, jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Hay muy poca penetración y muy poca cultura. Nos queda, por tanto, trabajar en temas como la educación financiera para que la gente entienda cuáles son los beneficios de tener un seguro, sobre todo en un país como el nuestro que está sujeto a eventos climáticos y sísmicos muy fuertes”, agregó.

En tal sentido, Espinosa adelantó que “están trabajando (la SBS) en nueva regulación que permita productos mucho más ágiles, menos costosos y más al alcance de la gente”.

Rol de la SBS

“La SBS existe porque las instituciones financieras, ya sean bancos, cajas, financieras, seguros u otros, trabajan con dinero suyo (de la empresa), pero sobre todo trabajan con dinero del público. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de velar porque esos ahorros estén en buenas manos, que estén siendo adecuadamente manejados”, expresó el funcionario sobre el rol de la superintendencia en el sector financiero y asegurador.

En tal sentido, recalcó que la SBS no solo se acerca a una entidad financiera cuando está en problemas, sino que las visitas a la misma son periódicas. “Precisamente, se trata de prevenir para que no haya problemas”, dijo.

Además, aseveró que el supervisor está ampliando su presencia en regiones.

Resultados

La utilidad neta del conjunto de compañías de seguros que operan en el país bajó de S/ 2,123 millones a octubre del 2024 hasta S/1,947 millones en igual periodo del 2025, según la SBS.

