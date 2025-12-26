Para Mapfre, sí, pues la firma empezó en mayo del 2025 a ofrecer un seguro para mascotas “a ciertos socios estratégicos” a través de los que los distribuye.

Actualmente, la póliza se vende en un comercio electrónico y en una tienda para mascotas.

Pero el mercado es incipiente. En Lima Metropolitana, menos de 1% de las mascotas están aseguradas, estima Ana María del Castillo, directora adjunta de canales no tradicionales de Mapfre.

En Lima Metropolitana, menos de 1% de las mascotas están aseguradas, estima Mapfre. (Foto: Andina)

Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) 2024, el 51.7% de los hogares peruanos tiene al menos un perro. El promedio es de 1.8 perros por vivienda.

Además, según un estudio de Esan del 2022, en Perú existen cerca de cinco millones de perros y 2.9 millones de gatos.

En el marco de ese mercado aún emergente, Mapfre espera crecer con su producto un 25% anual en primas.

Del Castillo destacó que, de lo que ha evaluado, el requerimiento de este tipo de póliza no proviene solo de los distritos con mayor ingreso promedio. “Hemos recibido demanda de Comas, La Molina, San Isidro y Los Olivos”, mencionó.

“Esto (también) está muy impulsado por la población más joven y por el retraso de la maternidad o la paternidad”, agregó la ejecutiva.

Coberturas

Las coberturas disponibles en el seguro de Mapfre son de enfermedad, accidentes, responsabilidad civil y extravío.

“Responsabilidad civil es cuando la mascota le hace daño a un tercero o a alguna propiedad de un tercero. Y en extravío, cubrimos los anuncios de la pérdida que podamos poner en cualquier diario, por ejemplo”, explicó del Castillo.

La póliza funciona como un producto indemnizatorio. Es decir, el cliente puede atenderse en cualquier centro veterinario a nivel nacional y, posteriormente, con su boleta o factura, si el gasto realizado está dentro de la cobertura, la corredora reembolsa el dinero, explicó la ejecutiva.

En cuanto a la edad, la restricción es que la mascota debe tener entre cinco meses y 10 años. Asimismo, el veterinario que atienda al animal debe estar debidamente colegiado si se busca acceder a la indemnización, advierte Mapfre.

El costo del producto puede ir desde S/ 126 por seis meses y cuenta con planes anuales y semestrales. Sin embargo, la cobertura puede adecuarse al requerimiento de cada cliente, aclara del Castillo.

LEA TAMBIÉN; Cinco cambios que acelerarán seguros en Perú

A nivel local, además de Mapfre, otras empresas como BanBif, La Positiva y Chubb ofrecen seguros para mascotas.

Las coberturas disponibles en el seguro de Mapfre son de enfermedad, accidentes, responsabilidad civil y extravío. (Foto: Ramaboin / iStock)

De acuerdo con Apeseg, las coberturas que suelen incluir los productos disponibles son de asistencia veterinaria, responsabilidad civil y vida (indemnización ante fallecimiento de la mascota).