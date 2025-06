Este tipo de seguros cubre por los daños generados involuntariamente a terceros por parte de la persona natural o jurídica que los contrate, ¿cómo es su activación?

El monto de la reparación depende de los daños materiales y personales infligidos, además del lucro cesante (calculado en función de los días que la persona afectada debe dejar de trabajar y por ende no recibe ingresos) y el daño moral estimado, explica Pacífico Seguros.

“Algo que hemos visto en Perú, que ya estamos viendo, es que hay fondos que están viniendo del extranjero para financiar demandas grandes contra corporaciones que han generado grandes daños”, señaló Marco Rivera, socio director de Kennedys Perú, firma de asesoría legal al sector asegurador, en el marco del Primer Congreso Internacional de Empresas, organizado por Pacífico Seguros.

“Hay fondos muy interesados de fuera que vienen a pagar o a financiar los gastos legales que involucra demandar a una gran empresa, que no son menores, y después sacan una rentabilidad a partir de eso. Bueno, ellos están buscando simplemente una rentabilidad y eso ya lo estamos viendo en el mercado (peruano)”, agregó.

Ante esta declaración, Pacífico Seguros solo aseguró que “no es información concreta” con la que ellos particularmente cuenten, y afirmaron que no es algo puedan objetar.

Los recientes perjuicios ocasionados por un suero fisiológico defectuoso de Medifarma, la tragedia del mall Real Plaza en Trujillo y el desplome de un ascensor en un local de Plaza Vea en Miraflores, se suman al anterior desastre ambiental provocado por el derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla y el fallecimiento de dos trabajadores de McDonald’s, entre otros, y dan fe de que las actividades empresariales, sin la debida diligencia, pueden afectar a la ciudadanía y causar los consiguientes pedidos de reparación.

El derrame de Repsol en 2022 tuvo devastadoras consecuencias. (Foto: Alessandro Currarino/ GEC)

Mayores indemnizaciones de responsabilidad civil

Mariana Carvajal, casualty claims manager en Munich Re, empresa reaseguradora alemana, refirió que existe en nuestro ámbito regional (en países como México, Colombia y Chile) un fenómeno al que denominó inflación social, que es el aumento en la severidad y frecuencia en las reclamaciones de responsabilidad civil.

Lo anterior se debe a varios factores, por un lado, el “descontento social” con respecto a las grandes compañías, por lo que el público exige un mayor valor en las indemnizaciones.

“La sociedad está cambiando sus creencias y expectativas respecto del monto que tiene que recibir cuando se le causa un daño. Cada vez es mucho mayor”, afirmó Carvajal.

La ejecutiva señaló, como otra causal, que los jueces están siendo “mucho más garantistas” y opinó que las indemnizaciones asignadas responden, muchas veces, más al capital de la empresa que a la magnitud del daño causado.

Adicionalmente, Carvajal refirió que existe en la actualidad una gestión más activa por parte de los abogados para captar clientes que estén buscando entablar este tipo de demandas.

En el caso de Pacífico Seguros, el monto promedio de las indemnizaciones por daños personales se ha incrementado entre 15% y 20% en los últimos meses, con respecto a años anteriores, según la empresa.

Falta de coberturas en las empresas

Miguel Ortiz de Zevallos, gerente de división negocios empresariales, corredores y alianzas de Pacífico Seguros, advierte que “muchas empresas (peruanas) no tienen seguros de responsabilidad civil”, mientras que otras, incluso grandes compañías, cuentan con este tipo de póliza, pero “no necesariamente el valor asegurado es el correcto”.

“Las grandes empresas pueden defenderse mucho mejor, pero si eres una empresa chiquita, tener que pagar a un tercero te mueve toda la economía del negocio, ahí la afectación es muy grave, incluso te puede sacar del mercado”, sostuvo Oscar Cordero, gerente de negocios empresa de Pacífico Seguros.

Además, enfatizó Cordero, no se trata solo del valor asegurado, sino de las características de la póliza. Por ejemplo, un restaurante no solo debería incluir como riesgo a cubrir en un seguro de responsabilidad civil la posibilidad de que una persona se resbale en su establecimiento, sino una contingencia más específica, como el consumo de alimentos en mal estado, explicó.

“La aseguradora acompaña (a su cliente que es la firma demandada) en determinar el monto a pagar al tercero (afectado) bajo una negociación. Si no se llega a un acuerdo, será un juez quien determine el monto del daño. El 99% de los casos (en Pacífico Seguros) termina en una negociación”, expuso Cordero.

Ampliar obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil

Ortiz de Zevallos, de Pacífico Seguros, puso énfasis en la falta de conciencia sobre estas pólizas de responsabilidad civil, y recalcó que están muy ligadas al compromiso social de las compañías.

En tal sentido, opinó que este tipo de seguros deberían ser obligatorios para una gama más amplia de actividades económicas.

“Hay muchos seguros de responsabilidad civil en el Perú que son obligatorios (como en la gestión de residuos sólidos y el transporte de hidrocarburos, según la SBS). Pero existen otras actividades donde no lo son. Entonces, las empresas, cuando no las obligan, en muchos casos no las compran (estas pólizas). Es importante ver de qué forma más sectores puedan tener la obligatoriedad”, afirmó Ortiz de Zevallos.

El 99% de los casos de reclamaciones por pólizas de responsabilidad civil en Pacífico Seguros termina en una negociación, según la empresa. (Foto: El Comercio)

Dato: En el 2024, las primas por seguros de responsabilidad civil llegaron a S/ 601.1 millones, registrando un incremento de 12.6% con respecto al monto reportado en el 2023, según la SBS.