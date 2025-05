“Sabemos que la ciberseguridad no es un problema solo del sector financiero, sino de cualquier ámbito de la actividad pública o privada”, dijo el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, durante su participación en la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

Lo que sugiere el FMI es que haya un comité nacional que desarrolle una estrategia de ciberseguridad centrada en el sistema financiero, que tenga en cuenta todos los matices, a fin de evitar que se desarrollen iniciativas separadas, comentó.

De esta forma, Espinosa reveló que la SBS, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), están llevando adelante una estrategia de ciberseguridad y un comité de monitoreo -tal como recomienda el organismo multilateral- que involucre a estas cuatro instituciones.

Lo que se busca es una visión conjunta, porque cada entidad tiene un ámbito de trabajo: la SBS revisa aplicativos, servicios digitales o transacciones con tarjetas; lo referido al sistema de pagos está bajo la competencia del BCRP; las inversiones en bolsa las supervisa la SMV, y el MEF actúa como ente rector.

Contraseña

Sin embargo, Espinosa advirtió que todas las medidas de seguridad que se adopten serán insuficientes si no van de la mano de acciones más agresivas de educación financiera.

“A pesar de los esfuerzos realizados, el peruano no es muy educado en materia financiera o por lo menos no se porta como tal. Si es educado, en la práctica no le interesa”, lamentó.

Sostuvo que solo el 23% de la población cambia claves periódicamente y el 42% verifica que los productos financieros sean provistos por entidades reguladas y no por esquemas piramidales que podrían ser estafas.

Con la proliferación de redes sociales, hoy existen múltiples ofertas que solicitan el dinero del usuario con la promesa de grandes rendimientos, pero no suelen ser verdad, afirmó. La gente debería tomarse el trabajo de verificar, porque la información está a disposición de todo el público, añadió.

En la misma línea, puso énfasis en la población que protege su información sensible. “El 96% de la población no comparte sus contraseñas con terceros, pero me pregunto si ese 4% que las comparte está en un problema o se trata de personas de mucha confianza. La clave de un producto es sumamente personal y así debería tratarse”, aseveró.

