Eduardo Morón, presidente del gremio, en entrevista con Gestión, comentó sobre la evolución del mercado asegurador en el país, el impacto de la pronta eliminación del seguro de desgravamen obligatorio y los objetivos de las compañías del sector en los próximos años.

- ¿Cómo evoluciona el sector asegurador local?

Claramente, la última década no ha sido la mejor para el país. El crecimiento económico fue moderado, 2.4% en promedio; mientras que entre el 2005 y 2014 fue superior a 6%. No obstante, en los últimos 10 años el sector asegurador creció un poco más de 5% –descontando la inflación– en promedio anual.

LEA TAMBIÉN Credicorp: próximo trimestre será sólido pese al gobierno mediocre

- ¿A qué responde esta expansión?

Lo que ha hecho gran parte de la diferencia es el seguro de vida ley, que antes de pandemia empezó a cubrir a los trabajadores desde el primer día, y el SCTR que protege a empleos riesgosos.

- ¿Cómo crecieron ambos?

En vida ley, el número de asegurados subió de 1.3 millones a 3.1 millones en los últimos 10 años, mientras que en el SCTR, pasó de 1.4 millones a 2.4 millones.

Ahorro

- ¿Esos ramos fueron los de mayor dinamismo?

A nivel de personas cubiertas, sí. En cuanto a primas, los seguros de vida ahorro e inversión son los que más se expandieron en los últimos años.

- La incertidumbre electoral del segundo semestre, ¿afectaría a este producto?

Aquí hablamos de ahorro de largo plazo. La afectación vendría por los retornos que podemos ofrecer en estos productos. Si el crecimiento de país es peor que 2%, será difícil que los rendimientos para estos activos sean atractivos; los productos van a ofrecer protecciones más limitadas.

- ¿El ruido político en ministerios clave como Economía afecta los rendimientos?

Se debe buscar un gabinete que reencuentre nuevos ritmos de crecimiento económico, una adecuada protección de los ciudadanos e inversionistas, un entorno sano. A nadie le conviene un crecimiento pobre en los próximos 10 años.

- Frente a eventuales protestas o tensiones sociales, ¿Cómo avanza la cobertura frente al riesgo político?

Vemos preocupación por empresas más pequeñas, porque no tienen esa cobertura, las medianas más grandes sí la tienen. Y si preguntamos al Ministerio de la Producción las medidas que está tomando para apoyar a estos negocios ante el agravamiento de este riesgo, no hay una garantía de parte del Gobierno.

- ¿Se espera una mayor volatilidad por la cercanía al periodo electoral?

La volatilidad e incertidumbre han sido la normalidad en los últimos años. Quisiera pensar que la economía volverá a tiempos de crecimiento, que los seguros de vida y patrimoniales recuperen su ritmo de expansión. Por otro lado, esperamos que el Gobierno asegure un paraguas para evitar que más ciudadanos caigan en pobreza y pueda darles una mejor protección frente a desastres naturales.

Aseguradoras

- Pronto se eliminará la obligatoriedad del seguro de desgravamen. ¿Cómo afrontarán este vacío en los ingresos las compañías de seguro?

Estamos convencidos de que la población valora mucho contar con un crédito y va a seguir buscando tomar el seguro de desgravamen. No esperamos un cambio drástico en comportamiento de las primas de este seguro.

- Pero, al ser opcional, algunos podrían preferir no contratarlo...

Estamos convencidos de que para la mayoría de personas que no tienen una póliza de vida, contar con un seguro de desgravamen les facilita obtener el crédito, así que van a seguir adquiriéndolo.

- Un posible nuevo retiro de fondos de AFP, ¿Qué impacto tendría en el sector asegurador?

En nuestro caso, creo que habría un impacto neutro. Se ha observado, en liberaciones previas de fondos, que las personas optan por pagar obligaciones, deudas financieras, solo algunos compran productos pensados en ahorro de largo plazo.

- ¿Qué opinión tiene frente a las múltiples iniciativas para un nuevo retiro de ahorros para la jubilación?

La gente que hace los retiros no ha perdido el trabajo, aquí radica lo innecesario de estos proyectos. Son personas que tienen incluso un mayor flujo de ingresos. Para nosotros no es una preocupación, pero nos parece una pésima idea porque no brinda alivio a quien realmente lo necesitan.

- ¿Las aseguradoras buscarán nuevos nichos de operación?

Sí. Identificamos cuatro riesgos significativos en la población: la pérdida de empleo, el fallecimiento del principal proveedor de ingresos, la nula atención del Seguro Integral de Salud (SIS) y los desastres naturales que afectan los activos de las familias. Además, la gran mayoría de peruanos tiene como característica común ingresos muy volátiles por causas ajenas a su control. Agricultores o pescadores, por ejemplo, son nichos que están mirando.

Crecimiento de doble dígito

El gremio de compañías de seguros prevé un crecimiento de doble dígito en la próxima década, evolución que iría acorde con un actuar de los gobiernos para combatir los elevados niveles de pobreza en el país, señaló Eduardo Morón.

En el marco del Insurance Day 2025 –a realizarse hoy–, el ejecutivo detalló que el objetivo en los siguientes años es entender los diversos mecanismos aplicados en la región para brindar más protección a las personas y empresas.

“Representantes de seguros de Colombia, Argentina y Brasil contarán sus experiencias bajo un contexto de constante innovación, que nos permitirá apuntar a un crecimiento de doble dígito”, expresó.

Asimismo, puso énfasis en la importancia de la labor gubernamental, especialmente porque las cifras de pobreza en el país no reportan un avance significativo y aún hay muchos peruanos vulnerables o en riesgo de caer en esa condición.

LEA TAMBIÉN