En los primeros meses del 2026, el segmento Lima Top —integrado por distritos como Miraflores, San Isidro, Barranco, San Borja y Santiago de Surco— mantiene un crecimiento de doble dígito respecto al mismo periodo del año anterior. Según Aurora Grupo Inmobiliario, Miraflores concentra más de un tercio de las ventas y lidera tanto en volumen como en valor, en un mercado que movilizaría entre S/ 300 millones y S/ 350 millones mensuales.

Sin embargo, detrás de ese dinamismo aparecen nuevas tendencias que están redefiniendo la oferta inmobiliaria.

El auge de los espacios funcionales

Uno de los principales cambios observados en el mercado es la evolución del producto demandado. Los departamentos de dos dormitorios representan cerca del 40% de las ventas en Lima Top, mientras que las unidades de entre 60 y 80 metros cuadrados concentran la mayor rotación .

Para Patricio Barrón de Olarte, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario, esto no responde necesariamente a una búsqueda de viviendas más pequeñas, sino a una exigencia mayor sobre el uso eficiente de los espacios.

“Ya no se trata solo de metraje, sino de cómo ese metraje está distribuido. El comprador de hoy exige que cada metro cuadrado tenga sentido: buena iluminación, ambientes bien proporcionados y espacios para trabajar desde casa”, señaló.

El ejecutivo añadió que la distribución inteligente se ha convertido en un factor tan relevante como la ubicación, especialmente entre quienes buscan combinar vivienda y trabajo en un mismo entorno.

La microubicación gana protagonismo

Miraflores continúa siendo el distrito más atractivo para la inversión inmobiliaria debido a una combinación de factores difíciles de replicar: cercanía al mar, acceso a áreas verdes, conectividad y una amplia oferta de servicios.

No obstante, Barrón sostiene que el mercado está evolucionando hacia decisiones cada vez más específicas.

“Lo que estamos viendo es que el comprador ya no evalúa solo el distrito, sino el segmento dentro de él. Un proyecto a pasos del malecón o con acceso directo a un parque tiene una demanda cualitativamente distinta”, explicó.

La tendencia también está impulsando el desarrollo de proyectos con características más exclusivas. Según Aurora, existe una creciente preferencia por edificios con menos unidades, mayor privacidad y espacios adaptables a distintas necesidades.

Lima Top, y en particular Miraflores, continúa consolidándose como uno de los principales focos de inversión inmobiliaria en la ciudad. Foto: Aurora Grupo Inmobiliario.

Usos mixtos y nuevas formas de habitar la ciudad

Los cambios en los hábitos de consumo también están impactando el diseño de los proyectos.

Israel Ubierna, gerente comercial de Grupo Tale, indicó que una de las apuestas más representativas de la empresa es The Hub, en Barranco, un desarrollo que integrará vivienda, oficinas y comercio en un mismo espacio .

“Es una propuesta que responde a las nuevas formas de vivir y trabajar. Los compradores valoran cada vez más tener servicios, espacios laborales y vivienda dentro de un mismo entorno”, comentó.

Según el ejecutivo, el perfil del comprador varía según el distrito. En Barranco predominan jóvenes profesionales, ejecutivos e inversionistas que buscan ubicaciones estratégicas y potencial de valorización. En Pueblo Libre destacan familias jóvenes y compradores de primera vivienda, mientras que en Chorrillos la demanda está más asociada a familias que priorizan amplitud, seguridad y contacto con áreas verdes.

Más bienestar y contacto con la naturaleza

Otra tendencia que gana fuerza es la búsqueda de entornos que contribuyan al bienestar.

De acuerdo con Tale, los espacios comunes y los atributos asociados a la calidad de vida se han convertido en factores decisivos al momento de comprar una vivienda.

Un ejemplo es Los Bosques, proyecto que la firma desarrolla en Chorrillos y que contará con más de 4,000 metros cuadrados de parque privado, amplias áreas verdes y sistemas de seguridad con vigilancia permanente.

“Los compradores valoran cada vez más la funcionalidad de los espacios, la calidad de los acabados y los beneficios que ofrece el proyecto más allá de la vivienda”, sostuvo Ubierna.

Nuevos distritos ganan terreno

Aunque Miraflores mantiene el liderazgo en Lima Top, los especialistas coinciden en que la demanda continuará diversificándose.

Barrón identifica a Barranco como el distrito con mayor potencial de crecimiento dentro de Lima Top debido a su identidad urbana, oferta cultural y atractivo para compradores e inversionistas. San Borja también muestra perspectivas favorables por su conectividad y tranquilidad.

Desde Tale, en tanto, consideran que distritos como Pueblo Libre y Chorrillos seguirán ganando participación gracias a la mejora de su infraestructura, servicios y potencial de valorización.

Así, mientras las zonas tradicionales mantienen su atractivo, el mercado inmobiliario limeño empieza a mostrar una evolución marcada por compradores más exigentes, proyectos más especializados y una creciente valoración de la calidad de vida como criterio de inversión.