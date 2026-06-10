Barranco, Pueblo Libre y Chorrillos destacan entre los distritos que buscan captar la nueva demanda con propuestas diferenciadas y enfocadas en el bienestar. Foto: Andina/referencial.
Barranco, Pueblo Libre y Chorrillos destacan entre los distritos que buscan captar la nueva demanda con propuestas diferenciadas y enfocadas en el bienestar. Foto: Andina/referencial.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

El mercado inmobiliario de Lima atraviesa una transformación que va más allá de las cifras de ventas. Si bien distritos consolidados como Miraflores siguen liderando la demanda, las preferencias de los compradores han comenzado a cambiar y hoy factores como la funcionalidad de los espacios, la microubicación y la experiencia residencial pesan tanto como el metraje o la dirección del inmueble.

TE PUEDE INTERESAR

Inversión en vivienda en San Borja y Jesús María, ¿a partir de cuándo se obtienen ganancias?
¿Vendes una vivienda? el precio de tu inmueble puede bajar por estos tres factores
Compra de vivienda en planos: precauciones a tomar para proteger su inversión

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.