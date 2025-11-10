El mercado inmobiliario de lujo en Lima crece impulsado por compradores que priorizan bienestar, personalización y sostenibilidad, más allá de la ubicación o los metros cuadrados. Foto: Cortesía.
El mercado inmobiliario de lujo en Lima crece impulsado por compradores que priorizan bienestar, personalización y sostenibilidad, más allá de la ubicación o los metros cuadrados. Foto: Cortesía.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Giancarlos Torres
mailGiancarlos Torres

El sector de viviendas de lujo en Lima atraviesa una aparente etapa de madurez. Según Perú Sotheby’s, el interés por propiedades de alta gama creció 92% entre 2019 y 2023, mientras que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) reportó un incremento del 54% en ventas solo en el tercer trimestre del 2024, con cerca de 1,600 unidades colocadas en las zonas top de Lima. Un departamento de lujo supera fácilmente el millón de soles, y esta demanda sigue en expansión.

TE PUEDE INTERESAR

Nuevo bono para que jóvenes de hasta 29 años accedan a vivienda: la propuesta sobre la mesa
Inmgenio alista fondo inmobiliario y paso a grupo empresarial: su plan por US$ 12 millones
Inmobiliaria peruana Frontera con nueve proyectos en Lima y apuesta internacional en España

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.