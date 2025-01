“Este año hemos llegado a 17,300 unidades de vivienda en oferta en el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 11% respecto al cierre del mismo periodo del año pasado en el sector de Lima Top. Este incremento refleja una consolidación del sector, especialmente en el segmento de propiedades cuyo valor supera el millón de soles.”, destacó Lecaros.

La vocera de ADI destacó que, para la situación que está pasando el sector inmobiliario, dicha cifra es bastante representativa. En detalle, Miraflores, ha tenido el mayor crecimiento de oferta con un porcentaje del 36%, seguido de Santiago de Surco con un 26%. En tanto, La Molina y Barranco han registrado una desaceleración en la gestión de este tipo de proyectos inmobiliarios.

“La oferta que se genera en La Molina sí es demandada, pero no es que haya muchas unidades. El problema con este distrito es que tiene parámetros de baja densidad, con edificios de máximo 4 pisos. Entonces, no es rentable el desarrollo porque la inversión es mayor en la estructuración de cimientos y no hay mucha factibilidad de los servicios. En Barranco, la inversión ha bajado debido al stand by que puso el municipio a la construcción de edificios en el segundo trimestre del 2023. Lo que vemos ahora es el efecto rebote”, apuntó.

Los distritos de San Isidro, San Borja y Miraflores encabezan el crecimiento de la oferta. Según cifras de ADI, San Isidro tiene el promedio más alto, con unidades valoradas en S/ 1.150,000, seguido de San Borja con departamentos de hasta S/ 1.076,000 y Miraflores con un ticket de S/ 1.024,000.

Tendencias de diseño y exclusividad

Las viviendas de lujo están experimentando cambios en diseño y distribución. Cecilia Lecaros explicó que, aunque estas propiedades tienen áreas más pequeñas que hace una década - con departamentos que oscilan entre 110 y 120 m²-, tienen una gran oferta de áreas comunes como gimnasios, coworkings, piscinas y terrazas, que complementan la experiencia residencial.

Esta transformación responde a la evolución de las preferencias del consumidor. Según Lecaros, los departamentos actuales ofrecen dos habitaciones como tipología principal, pero no son viviendas pequeñas; son departamentos que priorizan acabados de alta calidad y servicios exclusivos. Además, estas propiedades han dejado de depender exclusivamente del tamaño del espacio para demostrar su lujo.

“La exclusividad también se refleja en la densidad de los proyectos. En estas zonas, la mayoría de los edificios tienen entre 4 y 5 pisos, con un máximo de 15 unidades por inmueble. Esto asegura una menor concentración de familias y, en consecuencia, una mayor privacidad y exclusividad”, señaló.

Aumenta la confianza

El segmento de lujo también destaca por su desempeño en la preventa de proyectos en construcción. “A diferencia de años anteriores, este año las ventas en construcción han aumentado un 8% respecto a las unidades terminadas, lo que refleja una mayor confianza en el sector inmobiliario”, subrayó Lecaros.

En el tercer trimestre de 2024, las ventas de viviendas de lujo crecieron 54% en comparación con el mismo período de 2023. Esto se traduce en la comercialización de cerca de 1,600 unidades, una cifra que reafirma el dinamismo del sector. “Este incremento no solo es un indicador de recuperación económica, sino también de la consolidación de un mercado que confía en la calidad de los proyectos aún en desarrollo”, afirmó.

Este crecimiento se ha visto favorecido por la estabilidad en los precios del segmento, así como por la apuesta de los desarrolladores por proyectos que priorizan la funcionalidad y el diseño exclusivo, incluso en etapas tempranas de construcción. “Que se vendan más propiedades en construcción que terminadas muestra que el consumidor tiene una visión positiva del futuro del sector. La proyección para el 2025 es que esta tendencia se mantenga en crecimiento”, concluyó Lecaros.

