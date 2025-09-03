Le ha tomado varios años a Lima albergar los 18 edificios de 30 pisos de altura que actualmente tiene, ¿cuál será el rumbo para este tipo de proyectos en la ciudad? (Fotocomposición: Joel Vilcapoma - Gestión)
Le ha tomado varios años a Lima albergar los 18 edificios de 30 pisos de altura que actualmente tiene, ¿cuál será el rumbo para este tipo de proyectos en la ciudad? (Fotocomposición: Joel Vilcapoma - Gestión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Paolo Rojas
mailPaolo Rojas

En pocos años, el skyline limeño podría cambiar: en plena avenida República de Panamá, en la capital de Perú, un nuevo gigante de concreto y vidrio empezará a elevarse sobre la ciudad. Torre Abril, con sus 150 metros y 45 pisos (y más de 1,000 departamentos), se convertirá en el edificio más alto del país. ¿Abre el camino para más proyectos de gran altura en la ciudad?

TE PUEDE INTERESAR

Edificios de San Isidro con 23 locales comerciales libres, ¿qué negocio llega con fuerza?
Vecinos en edificios ahora tendrían que pagar estos dos beneficios laborales a sus porteros
Lima entre las ciudades con más edificios de oficinas sostenibles en Latinoamérica

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.