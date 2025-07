El gerente de Investigación y Consultoría de JLL, Luis Sánchez, indicó que los desarrolladores de nuevos edificios, sobre todo de la categoría prime están optando por brindar infraestructuras con enfoques de sostenibilidad. Dicha iniciativa está demandando que los nuevos y edificios en proyecto tengan un aumento de su presupuesto de entre 3% y 5% del monto total de la edificación.

“El enfoque de sostenibilidad en los edificios de oficinas es una situación que se frenó desde la pandemia del covid-19 y que prevaleció hasta el año pasado, pues los inversores trataron de acotar los desembolsos en estos proyectos, debido a la coyuntura”, explicó el especialista.

Por el contrario, actualmente los empresarios están interesados en que sus edificaciones cuenten con certificaciones LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), WELL (evalúa y certifica edificios y espacios en función de su impacto en la salud y el bienestar de las personas que los ocupan), huella de carbono, entre otros certificados . “Esto conlleva a acciones de reutilización de aguas grises, generación de energía a través de paneles solares, equipamiento que permita ahorro de agua, y la implementación de muchas otras iniciativas que demandan de un costo adicional a los gastos de construcción”, agregó.

El mercado de oficinas afronta nuevos retos. (Foto: GEC)

El ejecutivo sostuvo que la decisión de los desarrolladores por dirigir parte de su presupuesto a gastos de sostenibilidad se justifica en la proyección que tienen con miras al 2027 y 2028, cuando empresas extranjeras se instalarán en el país , a consecuencia de la operación del terminal de Chancay, el Parque Industrial de Ancón y otros proyectos de infraestructura planificados, principalmente, en Lima Metropolitana.

“Estas compañías tienen un perfil de requerimiento muy sofisticado, orientándose mucho a espacios sostenibles, incluso con mayores áreas comunes en los edificios”, refirió Sánchez.

Vacancia de oficinas a la baja

De acuerdo al análisis de JLL, el mercado de oficinas finalizó el primer semestre del 2025 con una tasa de vacancia de 15%, lo que refleja una menor disponibilidad de oficinas (prime y no prime) en relación al primer semestre del 2024 (20.5%) y al segundo semestre del mismo año (18%). Este escenario ocurre en un sector que en el último año sumó 48,891 metros cuadrados (m2) a su inventario total, transitando de 2,609,793 m2 (primer semestre 2024) a 2,658,684 m2 (primer semestre 2025).

“Por segmentos la demanda no prime tiene mayor protagonismo que la prime; sin embargo, ambas han mostrado una contracción en relación al primer semestre 2024, dado que se redujeron 4.6 puntos porcentuales (pp.) y 6.2 pp. en el prime y no prime, respectivamente. De hecho, la disminución en la vacancia anual que ha mostrado la categoría no prime no se había dado antes en la historia de este segmento”, expresó Sánchez.

No obstante, el especialista enfatizó que las menores tasas de vacancia no responden precisamente a una demanda general importante, sino a espacios que se van ocupando en un sector, donde no existe nueva oferta entrante. “No hay más demanda, pues todavía no pasamos el umbral de 150,000 m2 anuales que el mercado absorbió en algún momento (2024 registró 118,846)”, añadió.

Nuevas entregas y precios

En los primeros seis meses de este año, el mercado de oficinas recibió 12,850 m2 pertenecientes a la categoría prime, siendo que este segmento no volverá a tener entregas hasta el 2027, cuando sume cerca de 80,000 m2 al mercado.

Así, la proyección es que en el segundo semestre del 2025 solo se introduzcan 2,450 m2 de oferta no prime, correspondiente a un edificio en San Isidro. Mientras, en el 2026 la producción sería de 20,000 m2 también del segmento no prime. “El otro año la producción será limitada y eso impulsará a que la vacancia se encamine a niveles saludables. Ello también derivará en que los precios continúen al alza”, remarcó el representante de JLL.

De momento, el precio de renta promedio de una oficina prime se encuentra en US$ 16.4 por m2 al mes; mientras que una del segmento no prime en US$ 13.9 por m2. Sánchez estimó que al cierre del año el alquiler en la categoría prime alcance en promedio US$ 16.70 por m2; en tanto, no prime crezca, pero sin alcanzar los US$ 14.50 por m2.

“En el primer semestre se absorbieron 95,000 m2 en el mercado y consideramos que en el segundo la demanda no será superior. De cierto modo, hablamos de un escenario muy parejo”, finalizó.

El dato

La demanda de oficinas se concentró en los cuatro submercados más emblemáticos: San Isidro CBD, Este, Miraflores y San Isidro Occidente, los cuales captaron el 84% de la ocupación.