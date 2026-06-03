Talma Perú destinó más de US$ 30 millones a infraestructura, equipamiento y fortalecimiento operativo para adecuar sus operaciones al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), donde durante su primer año de funcionamiento atendió más de 90,000 vuelos y movilizó más de 160,000 toneladas de carga aérea.

La empresa peruana del Grupo Sandoval dedicada a los servicios aeroportuarios y de logística, con presencia en México, Ecuador y Colombia, también brindó atención a más de dos millones de pasajeros y realizó más de 90,000 servicios de mantenimiento aeronáutico durante este periodo.

“La transición al nuevo AIJCH demandó una preparación técnica, logística y humana sin precedentes para garantizar una operación segura, eficiente y continua desde el primer día”, señaló Edgardo Carbonel, gerente general de Talma Perú.

Las nuevas instalaciones fueron diseñadas para acompañar las exigencias operativas de la nueva terminal aérea. (Foto: GEC)

Inversión para el nuevo terminal

La inversión ejecutada por Talma estuvo orientada al desarrollo de infraestructura, incorporación de tecnología, adquisición de equipamiento especializado y fortalecimiento de las capacidades necesarias para acompañar la puesta en marcha de la nueva terminal aérea.

Como parte de este proceso, la empresa implementó una nueva Base de Operaciones Rampa de 3,900 metros cuadrados, un taller para la zona carguera de más de 700 metros cuadrados, además de nuevos espacios para sus operaciones de atención al pasajero, mantenimiento aeronáutico y gestión administrativa.

La transición hacia la nueva infraestructura demandó además un proceso previo de preparación operativa. En ese marco, Talma desarrolló más de 26,000 horas de capacitación especializada para sus colaboradores y participó en más de 3,000 horas de pruebas operativas, incluidas más de 50 pruebas con aeronaves .

Asimismo, trasladó más de 1,000 equipos motorizados y no motorizados y ejecutó el remolque de más de 60 aeronaves en menos de 12 horas, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios durante la migración hacia el nuevo aeropuerto.

La adecuación de sus operaciones al nuevo Jorge Chávez se produjo en paralelo a los planes de crecimiento regional de la compañía. En 2025, Arturo Cassinelli, gerente general corporativo de Talma, señaló a Gestión que la empresa evaluaba oportunidades de expansión en mercados como Chile y Argentina.

La puesta en marcha del nuevo Jorge Chávez obligó a replantear procesos, capacidades y recursos para garantizar la continuidad de las operaciones. (Foto: Talma Perú)

Un año de operaciones

Durante el primer año de funcionamiento del nuevo terminal, la empresa gestionó más de 1,000 vuelos ejecutivos y desarrolló más de 354,000 horas-hombre de capacitación a través de Talma Training School (TTS), su unidad especializada en formación aeroportuaria.

Los resultados corresponden al primer año de operación de la nueva infraestructura aeroportuaria, periodo en el que Talma participó como uno de los principales proveedores de servicios del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.