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4 de agosto del 2011. Hace 15 años

HALLAN MÁS RESERVAS DE GAS NATURAL EN CAMISEA

Ya no se necesitaría el aval del lote 88 para la exportación de gas y se facilitaría la renegociación que pretende el presidente Humala. Pero faltaría la certificación de las reservas. En el lote 56 de Camisea (cuyas reservas están destinadas a la exportación) prácticamente se ha confirmado nuevas reservas de gas natural (GN), según una fuente del sector. Con ello, el proyecto de exportación de gas natural licuefactado (LNG) ya no necesitaría el aval que actualmente tiene (por 2.2 TCF) del lote 88 (cuyas reservas están destinadas al mercado interno).

“Tenemos la información que ya se encontró más reservas de gas natural en el lote 56, suficientes para dejar el aval que tiene del lote 88 para el proyecto de exportación de LNG”, precisó la fuente. En abril pasado cuando se inició la perforación de dos pozos en el yacimiento Mipaya del lote 56 (ver gráfico), ya se preveía que tomaría algunos meses confirmar la existencia de nuevas reservas comerciales de GN.

Según la fuente, la confirmación de nuevas reservas de GN en el lote 56 incluso ya sería de conocimiento del Gobierno de Gana Perú y ello explicaría la seguridad con la que se expresó el presidente Humala en su mensaje por Fiestas Patrias cuando se refirió al tema. “El gas del lote 88 de Camisea será orientado prioritariamente hacia el consumo interno”, dijo en esa oportunidad, tras asegurar que los contratos se respetarán.

EFEMÉRIDES. El gas del lote 88 de Camisea será orientado prioritariamente hacia el consumo interno.

4 de agosto del 2016. Hace 10 años

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 2 DEL METRO CORRE EL RIESGO DE DEMORAR 10 AÑOS

El contralor informó que encontró cinco irregularidades en el proceso de concesión y señaló que entre los involucrados se encuentran el propio director ejecutivo de ProInversión. El contralor, Édgar Alarcón, tiene poco más de dos meses en el cargo, pero en sus cortas semanas ha generado más revuelo que su antecesor.

Ahora ha cuestionado abiertamente el proceso de concesión de la Línea 2 del Metro a cargo de ProInversión. Incluso, la Contraloría ya ha presentado un informe de auditoría en el 36° Juzgado Civil de Lima del Poder Judicial, según el cual habría responsabilidad civil en 23 funcionarios de ProInversión por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de concesión de este proyecto.

“La responsabilidad que hemos determinado como Contraloría es una responsabilidad civil y administrativa, la civil ya está en el Poder Judicial y la administrativa va al procedimiento sancionador”, explicó Alarcón. Implicados Entre los funcionarios involucrados en esta denuncia se encuentran el propio director ejecutivo de ProInversión, el director de Promoción de Inversiones, el jefe del Comité de Pro Integración, el gerente de Estudios y jefe de Asesoría Jurídica.

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4 de agosto del 2021. Hace 5 años

ALZA DEL DÓLAR PUEDE LLEVAR A LA MÁS ALTA INFLACIÓN EN 4 AÑOS

Precio del bonito fue el que más aumentó en julio de toda la canasta familiar Tarifas eléctricas suben en 3.45% para usuarios residenciales y 3.91% para los comercios e industrias. Goldman Sachs prevé que Banco Central subirá su tasa de interés de referencia ante repunte inflacionario. Desde la llegada de Castillo al Gobierno, BCR intervino con US$ 1,848.7 millones para atenuar alza del dólar. BVL bajó 1.24% y pierde en el año 15.36%. Plaza limeña es la de peor desempeño en Latinoamérica.