En el caso de Perú, donde El Niño puede provocar lluvias intensas, inundaciones y afectaciones a la infraestructura, los inversionistas suelen seguir de cerca las proyecciones climáticas, ya que pueden modificar las expectativas sobre el desempeño de las empresas. Por ende, impactarían también en las acciones.

El reporte "Estrategia Perú: El Niño entre la percepción del mercado y la resiliencia de los fundamentos”, elaborado por Renta 4 SAB, señaló que una eventual intensificación del FEN durante el segundo semestre del 2026 podría generar una corrección cercana al 12% en el índice Perú Select, en un periodo de seis a nueve meses.

César Huiman, analista senior de Research de la firma, explicó que este ajuste respondería principalmente a un incremento temporal de la percepción de riesgo y no necesariamente a un deterioro estructural de los fundamentos del mercado peruano.

“El mercado suele descontar primero la incertidumbre y evaluar después la capacidad real de adaptación de las compañías. La evidencia histórica muestra que, en varios casos, la corrección de las acciones fue considerablemente mayor que el deterioro posteriormente observado en los márgenes operativos”, añadió.

¿Qué dice Nuam?

Al respecto, Julio Plácido, gerente comercial de corredores y fondos de Nuam, indicó que un aumento en la intensidad de El Niño sí tendría un impacto en las acciones de las empresas, sobre todo en sectores como retail, construcción y servicios.

Según análisis de eventos anteriores y consenso, un FEN fuerte-extremo restaría entre 1.1 y 2.0 p.p. al crecimiento del PBI 2026-2027, lo que presiona a la baja el múltiplo precio/utilidad agregada del índice, sobre todo en el segmento no primario ligado a consumo interno (retail, construcción, servicios), mencionó.

Esto significaría que “bajan las utilidades esperadas y sube la tasa de descuento/prima de riesgo que el mercado aplica, ambos efectos combinados tienden a reducir el precio objetivo de las acciones más expuestas al ciclo doméstico”, detalló Plácido.

Inversionistas. (Foto: Difusión)

Los sectores más sensibles

La experiencia de eventos como El Niño Costero de 2017 mostró que sectores como pesca, agricultura, transporte y comercio fueron de los más afectados, mientras que la reconstrucción impulsó posteriormente la actividad de construcción y materiales.

En la Bolsa de Valores, el efecto suele ser más visible en empresas directamente expuestas al fenómeno, mientras que las compañías mineras pueden verse menos afectadas.

Julio Plácido comentó que las empresas del segmento pesca serían unas de las más golpeadas. “La captura de anchoveta ya cae 74.7% interanual este 2026 y las exportaciones de harina de pescado bajan 32% en volumen. Algunas de la compañías del sector con exposición en el mercado local (ligadas a Austral/Exalmar) verían presión directa en ingresos”, refirió.

Por otro lado, el experto mencionó que el segmento construcción/cemento paradójicamente podría verse beneficiado en el mediano plazo por el impulso de obras de reconstrucción y prevención (como ocurrió post-2017), aunque en el corto plazo puede sufrir por cierre de vías y déficit de mano de obra.

Asimismo, “el sector financiero tendría una exposición indirecta vía deterioro de cartera en zonas agrícolas y pesqueras del norte (Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad), que concentran el riesgo”, añadió.

Panorama

Julio Plácido comentó que el consenso coincide en que el FEN es un shock transitorio, pero con rebote fuerte al año siguiente: la producción agrícola históricamente “más que se recupera” el año posterior al evento.

Entonces, el crecimiento del PBI 2026 se mantendría cerca de 3.3 - 3.5%, con el periodo crítico concentrado en el cuarto trimestre del 2026 y el primer trimestre del 2027, dijo.

Para el mercado bursátil local, “en el mediano plazo podría darse una rotación sectorial más que una corrección generalizada, es decir, presión en los sectores pesca y agro de corto ciclo; sostenimiento en minería (precios altos de cobre y oro) y construcción; y una recuperación en 2027-2028 conforme se normalicen las condiciones climáticas y se ejecute gasto de reconstrucción”, anotó.

Por su lado, César Huiman mencionó que, para los inversionistas de largo plazo, una corrección asociada principalmente a percepción y no a un deterioro permanente de las utilidades podría convertirse en una oportunidad de entrada.

“La clave será diferenciar a las compañías con exposición operativa directa de aquellas que cuentan con mitigantes estructurales y balances capaces de absorber la volatilidad”, concluyó el analista.

Asimismo, aclaró que un escenario de caídas cercanas en las acciones más expuestas requeriría no solo un Fenómeno de El Niño extraordinariamente intenso, sino también la coincidencia de otros factores, como una caída significativa de los precios de los metales, un deterioro macroeconómico o un aumento de la incertidumbre financiera global.