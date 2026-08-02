Impacto del Fenómeno El Niño en las acciones. (Foto: imagen creada con ChatGpt)
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Redacción Gestión
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El Enfen señaló que es probable la continuación de El Niño Costero de magnitud fuerte hasta abril del 2027, sin embargo, no descartó la magnitud extraordinaria, hacia finales del 2026. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), indicó que este alcanzaría su máxima intensidad entre agosto y noviembre de este año, llegando incluso a una categoría de “muy fuerte”.

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