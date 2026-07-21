Solo en las agroexportaciones, más del 60% de ellas requieren cadena de frío y el país moviliza cada año entre 180.000 y 200.000 contenedores refrigerados.
Solo en las agroexportaciones, más del 60% de ellas requieren cadena de frío y el país moviliza cada año entre 180.000 y 200.000 contenedores refrigerados.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Un contenedor de kion cargado en Satipo puede recorrer más de 300 kilómetros desde la selva central hasta el puerto del Callao manteniendo una temperatura cercana a los 2 °C. Lo que no puede hacer es quedarse detenido durante horas por el colapso de un puente o un huaico. Cuando eso ocurre, la cadena de frío empieza a correr contra el reloj. A diferencia de otros bienes, frutas, hortalizas y alimentos perecibles no pueden recuperar la vida útil perdida cuando aumentan su temperatura. ¿Cuál es el panorama frente al fenómeno El Niño (FEN)?

TE PUEDE INTERESAR

Carga refrigerada “en jaque”: ¿Por qué hay escasez de ‘reefers’ y quién paga el alza?
Fletes marítimos se disparan en el mundo: ¿efecto llega a Perú en carga seca y refrigerada?
Mincetur adjudica contrato para actualizar estudio de capacidad de carga de Machu Picchu
Puerto de Chancay ya movió US$ 3,600 millones de carga en primer año: los productos líderes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.