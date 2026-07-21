Nuevo reporte del Cenepred alerta que, en total, 27 millones de personas podrían estar en riesgo por El Niño en próximo verano. | Foto: adsis.org.
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Elías García Olano
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A medida que evolucionan las condiciones del Fenómeno El Niño (FEN), tanto el costero, que afecta directamente al Perú, como el global, que podría incidir también en nuestro país, las autoridades están actualizando sus escenarios de afectaciones que podría causar a la población e infraestructura.

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