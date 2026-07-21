Si bien el Gobierno estimó, en junio último, que eran siete millones las personas en riesgo de ser afectadas por huaicos e inundaciones a causa de las lluvias intensas que traerá el fenómeno, en realidad, nuevos estimados oficiales casi cuadruplican esos niveles, tanto para la población como para la infraestructura.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres (Cenepred) había emitido, en junio, su estimación de riesgo para siete millones de personas, proyectada hasta agosto 2026, basado en el informe del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), que apuntaba una magnitud “moderada”.

Mapa de vulnerabilidad para el próximo verano. | Fuente: informe de Cenepred

Hay 27 millones en riesgo

Ahora, el Cenepred preparó un nuevo informe, basado en el comunicado del Enfen N° 12, que prevé un El Niño de magnitud de “fuerte” a “moderada”, así como en nuevos informes del Senamhi.

Asimismo, tomó como referencia los eventos de El Niño extraordinarios de impacto global de los años 1982-93, y 1997-98, y los Niños costero de los años 2017, y 2023-24, además de data de otros sectores.

Con esos insumos, el Cenepred elaboró un mapa de riesgos hasta el próximo verano en el que proyecta que El Niño “fuerte” derivaría en movimientos en masa (caída de huaicos) e inundaciones que pondría en riesgo a 27 millones de personas residentes en 185 distritos de diversas regiones nivel nacional.

Niveles de riesgo "muy alto" a movimientos en masa (huaicos). | Fuente: Cenepred

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Peligro por huaicos

Así, en un escenario de riesgo “muy alto” de ser afectadas por huaicos ubica a 1.3 millones de personas en 17 departamentos, sobre todo en Piura, Lima, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Áncash, Junín, Pasco, Ayacucho, y en menor medida en Amazonas, Cajamarca, Pasco, San Martín, Tumbes, etc.

En un segundo panorama de riesgo “alto” también por huaicos, dicha entidad sitúa a 5.7 millones de habitantes de 417 distritos de 21 departamentos, particularmente en las regiones Lima (3.4 millones de personas), Junín, Ica, Piura, Cajamarca, San Martín, Áncash , Amazonas, Huánuco, Huancavelica, entre otras.

En ambos escenarios, el riesgo de caída de huaicos pone en peligro un total de 2´514,454 viviendas, 4,196 centros de salud, 25,550 instituciones educativas, así como 21,230 kilómetros de carreteras, entre asfaltadas y afirmadas.

Riesgo de inundaciones

Asimismo, la entidad elaboró otros dos mapas de riesgo, uno “muy alto” y otro “alto”, por el peligro de inundaciones, que se extienden a las 25 regiones del país.

En el nivel “muy alto”, identificó a 7.9 millones de residentes de 209 distritos, quienes en su mayor parte habitan en las regiones Lima (2.7 millones), Piura (1.3 millones), La Libertad (866,273), Lambayeque (550,151), Ica (491,647), Arequipa (437,778), entre otras.

Niveles de riesgo "muy alto" de inundaciones en el próximo verano. | Fuente: Cenepred

En el nivel “alto” ubicó a 11.9 millones de pobladores de 557 distritos, residentes en su mayoría en Lima (3.9 millones), Callao (845,540), Arequipa (881,859), Áncash (575,813), además de La Libertad, Lambayeque, Piura, entre otras regiones.

En ambos escenarios, se encuentran en peligro de ser anegadas 6.5 millones de viviendas, 11,157 establecimientos de salud, 49,385 instituciones educativas, así como 30,669 kilómetros de vías.

Impacto total en vías

De esa forma, el Cenepred, que por primera vez proyecta los peligros que podría ocasionar El Niño en infraestructura de transporte, estimó que ese fenómeno puede provocar, tanto por huaicos como por inundaciones, daños en un total de 51,899 kilómetros de vías, entre asfaltadas y afirmadas.

Considerando que la red vial nacional se extiende a lo largo de 181,000 kilómetros aproximadamente, eso significa que El Niño de magnitud “fuerte” podría poner en riesgo un 28.67% de esa red, es decir, tres de cada 10 kilómetros.

Huaico en carretera Costanera. | Foto: cortesía.

Las regiones cuyas carreteras enfrentan riesgo “muy alto” de ser dañadas por huaicos son las de Piura (904 km), Áncash (888 km), La Libertad (860 km), Ayacucho (848 km), Pasco (508 km), Amazonas (481 km), Huánuco (650 km), Junín (435 km), entre otras.

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A su vez, la posibilidad de inundaciones amenaza sobre todo a las regiones Piura (1,248 km), Loreto (1,187 km), La Libertad (795 km), Lambayeque (724 km), Ayacucho (894 km), Arequipa (452 km), Áncash (372 km), Ica (319 km), Lima (490 km), entre otras.

Vale recordar, además, que ya el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha advertido que existe un aproximado de 80 puentes que se encuentran en mal estado y a los que considera que el MTC le debería dar prioridad ante el advenimiento de El Niño.

¿Están las vías preparadas para El Niño?

Ante este escenario, la expresidenta de Ositrán, Patricia Benavente, observó que, en el caso de las carreteras concesionadas que supervisa ese organismo, que comprenden 7,600 km de vías, sólo en algunas de ellas se habrían hecho previsiones para enfrentar el impacto del Fenómeno El Niño.

Refirió que, si bien en principio todos los 18 contratos de concesión vial cumplen con las normativas técnicas viales, los únicos que han hecho una previsión especial respecto a los daños que puede provocar el FEN son la Autopista del Sol y la Red Vial 4.

Patricia Benavente, expresidenta de Ositrán, presenta los riesgos ante el FEN. | Difusión

En el primer caso, señaló que el riesgo contractual lo asumió totalmente el Estado, incluyendo las obras de reforzamiento de la vía y la capa asfáltica, así como obras hidráulicas, puentes de mayor envergadura, y cuyo financiamiento asumió el fisco.

¿Cuánto costaría reforzar las vías?

En el segundo caso, refirió que el riesgo ante daños causados por esa anomalía climática pasó a ser cubierto enteramente por la empresa privada que opera la Red Vial 4.

Sin embargo, en el resto de las concesiones viales, Benavente consideró que se tendría que revisar cada uno de sus contratos, en particular sus cláusulas de fuerza mayor, para determinar el alcance de sus pólizas de seguro, y en qué medida los privados pueden absorber los riesgos que trae el FEN.

En general, la extitular de Ositrán dijo tener entendido que, si se tuviera que hacer obras de refuerzo en la mayor parte de vías concesionadas, incluyendo obras hidráulicas más el reforzamiento de puentes, se tendría un costo de casi S/ 33,000 millones.

Por su parte, el presidente del Gremio de Transportes y Logística del Perú y América (GTL), Geovani Diez, advirtió que, en un escenario en el que los huaicos e inundaciones destruyan la infraestructura vial, Lima y otras grandes ciudades podrían quedar desabastecidas de alimentos.

Otro efecto del FEN, anotó, es que podría llevar a la quiebra a miles de productores agrícolas. Esto porque, por las vías dañadas, no podrían evacuar su producción a tiempo, en tanto la que logre salir, se vería afectada por las altas temperaturas que trae ese fenómeno.

Impacto en la inflación

A su turno, el economista Jorge González Izquierdo refirió que el FEN podría tener efectos distintos sobre la economía peruana. El primero es sobre la inflación, fundamentalmente por efectos directos e indirectos derivados de las alzas en los precios de los alimentos.

En forma directa, porque esa anomalía del clima va a destruir las cosechas y, en forma indirecta, porque daña la infraestructura vial, lo que impide el transporte de alimentos o retrasa su llegada oportuna a los mercados, propiciando alzas en sus precios a los consumidores.

Ese efecto sobre los precios de los alimentos, dependiendo de la magnitud y duración del FEN, se podría luego extender al transporte de insumos para otras actividades, como por ejemplo la construcción, elevando aún más la inflación.

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Refirió que algunos analistas prevén que, a consecuencia del fenómeno, la inflación podría ubicarse al final del 2026 en más del 4% anualizado, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), de entre 1% y 3%.

En segundo lugar, anotó, podría frenar el crecimiento de la economía. Indicó que es probable que reduzca su crecimiento entre 0.5 a un 1 punto porcentual, dependiendo de cuán duro sea y cuánto dure El Niño. Así, se podría tener un crecimiento por debajo del 3% para el 2026.