Más de 209 distritos a nivel nacional están en riesgo muy alto por lluvias e inundaciones de El Niño, de acuerdo con estimaciones de CenepredF. oto: Ernesto BENAVIDES / AFP
Más de 209 distritos a nivel nacional están en riesgo muy alto por lluvias e inundaciones de El Niño, de acuerdo con estimaciones de CenepredF. oto: Ernesto BENAVIDES / AFP
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Redacción Gestión
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para la búsqueda de soluciones ante los embates del fenómeno El Niño (FEN) y el Niño Costero en nuestro país. Representantes del sector privado y entidades públicas advirtieron que el desafío va más allá del financiamiento: se requiere coordinación entre instituciones.

De esa manera, , las cuales se centraron en salud, infraestructura, logística, comunicaciones, ayuda humanitaria y gestión.

OxI: intervenciones de emergencia

Carlos Casabonne, director de Hombro a Hombro, explicó que, sin que se esperen modificaciones contractuales o adendas.

dificulta que los tiempos administrativos reaccionen con la rapidez requerida para este tipo de escenarios.

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También planteó que los contratistas que actualmente ejecutan proyectos públicos puedan realizar trabajos temporales de prevención; para ello, se requiere un marco legal que lo autorice.

Infraestructura

Recomendaron la creación de una entidad adscrita a , la cual priorice los trabajos temporales, considerando que estamos a 60 días —en referencia a los estados de emergencia ante la amenaza del FEN—.

Se planteó también descolmatar ríos para evitar inundaciones y contabilizar el total de maquinaria para las defensas ribereñas.

, para convertir el agua sucia en potable, dado que “sin agua, nada importa”.

Lluvias e inundaciones ponen en peligro a más de 2.4 millones de viviendas a nivel nacional y cerca de 480,000 hectáreas agrícolas. Foto: referencial / UDEP
Lluvias e inundaciones ponen en peligro a más de 2.4 millones de viviendas a nivel nacional y cerca de 480,000 hectáreas agrícolas. Foto: referencial / UDEP

Salud

En esta mesa se propuso emitir un pliego de normas para conformar un comando especializado entre el Estado, el sector privado y la Contraloría para agilizar la compra de medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento durante las emergencias.

Además, plantearon crear un registro nacional de brigadistas con experiencia en anteriores fenómenos de El Niño e incorporar a estudiantes universitarios, bomberos y profesionales de salud mediante incentivos y certificaciones oficiales.

Logística

, habilitar centros estratégicos de almacenamiento y preposicionar bienes esenciales antes de una emergencia.

Se puso como alternativa también hacer un inventario de materiales críticos, tramitar con antelación permisos para operaciones aéreas, marítimas y fluviales, y sumar al sector privado en labores de planificación logística.

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Ayuda humanitaria

Pidieron que se centralice la información sobre las donaciones para evitar duplicidades y asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente lo necesitan.

Asimismo, se propone fortalecer las capacidades de los nuevos gobiernos regionales y municipales para ejecutar recursos durante situaciones de emergencia y reducir la demora en la respuesta estatal.

El Niño Costero en 2017 dejó más de 106 fallecidos y más de 155.000 damnificados en todo el territorio peruano. Foto: Agencia Andina
El Niño Costero en 2017 dejó más de 106 fallecidos y más de 155.000 damnificados en todo el territorio peruano. Foto: Agencia Andina

Comunicaciones

Advirtieron que existe , al punto que ciudadanos de Piura reciben alertas por “amenazas de huaicos en Punta Hermosa o heladas en Puno”.

Para ello, se recomienda una única vocería nacional para las emergencias, complementada con información específica por distrito o localidad y difundida no solo por medios nacionales y regionales.

Sumado también a la instalación de señalización física y sirenas en quebradas, cuencas y otras zonas de alto riesgo .

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