Este jueves 16 de julio se desarrolló el foro ‘Estemos Listos’, organizado por Diario El Comercio y Hombro a Hombro para la búsqueda de soluciones ante los embates del fenómeno El Niño (FEN) y el Niño Costero en nuestro país. Representantes del sector privado y entidades públicas advirtieron que el desafío va más allá del financiamiento: se requiere coordinación entre instituciones.

De esa manera, se elaboraron seis mesas de diálogo para la elaboración de una hoja de ruta que permita mitigar los embates de El Niño, las cuales se centraron en salud, infraestructura, logística, comunicaciones, ayuda humanitaria y gestión.

OxI: intervenciones de emergencia

Carlos Casabonne, director de Hombro a Hombro, explicó que se necesita un decreto supremo que fomente la ejecución de intervenciones de emergencia a través de Obras por Impuestos (OxI) y Servicios por Impuestos, sin que se esperen modificaciones contractuales o adendas.

La amenaza del Niño Costero y del FEN dificulta que los tiempos administrativos reaccionen con la rapidez requerida para este tipo de escenarios.

También planteó que los contratistas que actualmente ejecutan proyectos públicos puedan realizar trabajos temporales de prevención; para ello, se requiere un marco legal que lo autorice.

Infraestructura

Recomendaron la creación de una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que “maneje todos los esfuerzos de planificación y respuesta”, la cual priorice los trabajos temporales, considerando que estamos a 60 días —en referencia a los estados de emergencia ante la amenaza del FEN—.

Se planteó también descolmatar ríos para evitar inundaciones y contabilizar el total de maquinaria para las defensas ribereñas.

Otra propuesta fue incorporar sistemas móviles, vía Servicios por Impuestos, para convertir el agua sucia en potable, dado que “sin agua, nada importa”.

Lluvias e inundaciones ponen en peligro a más de 2.4 millones de viviendas a nivel nacional y cerca de 480,000 hectáreas agrícolas. Foto: referencial / UDEP

Salud

En esta mesa se propuso emitir un pliego de normas para conformar un comando especializado entre el Estado, el sector privado y la Contraloría para agilizar la compra de medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento durante las emergencias.

Además, plantearon crear un registro nacional de brigadistas con experiencia en anteriores fenómenos de El Niño e incorporar a estudiantes universitarios, bomberos y profesionales de salud mediante incentivos y certificaciones oficiales.

Logística

Sobre la cadena de abastecimiento, las autoridades y privados coincidieron en armar un plan logístico nacional para identificar rutas alternas, habilitar centros estratégicos de almacenamiento y preposicionar bienes esenciales antes de una emergencia.

Se puso como alternativa también hacer un inventario de materiales críticos, tramitar con antelación permisos para operaciones aéreas, marítimas y fluviales, y sumar al sector privado en labores de planificación logística.

Ayuda humanitaria

Pidieron que se centralice la información sobre las donaciones para evitar duplicidades y asegurar que la asistencia llegue a quienes realmente lo necesitan.

Asimismo, se propone fortalecer las capacidades de los nuevos gobiernos regionales y municipales para ejecutar recursos durante situaciones de emergencia y reducir la demora en la respuesta estatal.

El Niño Costero en 2017 dejó más de 106 fallecidos y más de 155.000 damnificados en todo el territorio peruano. Foto: Agencia Andina

Comunicaciones

Advirtieron que existe “demasiada información compleja” que no está segmentada, al punto que ciudadanos de Piura reciben alertas por “amenazas de huaicos en Punta Hermosa o heladas en Puno”.

Para ello, se recomienda una única vocería nacional para las emergencias, complementada con información específica por distrito o localidad y difundida no solo por medios nacionales y regionales.

Sumado también a la instalación de señalización física y sirenas en quebradas, cuencas y otras zonas de alto riesgo .