Estados Unidos amplió este jueves su ofensiva de sanciones contra el aparato militar cubano al incluir nuevas entidades y altos funcionarios vinculados a las Fuerzas Armadas, en un intento por aumentar la presión sobre el gobierno de La Habana e impulsar cambios democráticos.

Estas son las entidades que están en la mira de Washington desde que la administración de Donald Trump inicio su nueva campaña de sanciones contra la isla en enero.

GAESA: el motor económico de los militares

El principal objetivo de las medidas sigue siendo el conglomerado militar GAESA, considerado por Washington como uno de los pilares económicos del régimen cubano. Fundado en 1995 bajo el impulso de Raúl Castro, el grupo concentra negocios en sectores como turismo, comercio, logística, finanzas y servicios portuarios, además de controlar empresas clave como Cimex y la cadena hotelera Gaviota.

Se creó con el fin de generar ingresos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y captar divisas para la economía cubana durante el “periodo especial”, la crisis económica que generó la caída del bloque soviético en 1991.

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Según analistas, GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía cubana, y tiene hasta 18.000 millones de dólares en activos en los sectores de turismo, comercio minorista, logística, finanzas y servicios portuarios.

GAESA tiene su sede en un edificio ubicado en el centro histórico de La Habana, sin ningún cartel visible que lo identifique.

En mayo, la administración de Donald Trump ya había sancionado a GAESA y a su directora ejecutiva, la general de brigada Ania Guillermina Lastres. Sin embargo, algunos analistas sostienen que debilitar al conglomerado podría resultar contraproducente, al considerar que representa uno de los sectores del Estado con mayor interés en una eventual apertura económica.

Red de compras de GAESA

Las últimas sanciones apuntan a varias filiales de GAESA incluida Tecnoimport, que según el Departamento de Estado es la empresa encargada de las importaciones de productos técnicos, incluido equipamiento militar para las Fuerzas Armadas.

Estados Unidos también acusa a la empresa de adquirir bienes relacionados con los ejércitos de Rusia y China.

Otra Filial de GAESA, incluida Tecnoimport, que según el Departamento de Estado es la empresa encargada de las importaciones de productos técnicos, incluido equipamiento militar para las Fuerzas Armadas.

Estados Unidos también acusa a la empresa de adquirir bienes relacionados con los ejércitos de Rusia y China.

A la lista se suma Tecnotex, acusada de participar en la modernización de helicópteros de fabricación rusa y de haber mantenido cooperación con Corea del Norte.

Los altos mandos

La medida incluye además a altos mandos militares, como el ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el jefe del Estado Mayor General y viceministro primero de las Fuerzas Armadas, Roberto Legra Sotolongo, quienes ya habían sido sancionados tras las protestas de 2021.

Washington también incorporó a José Antonio Remón Rodríguez, responsable de relaciones exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas; a Oscar Enrique Biosca Gallego, encargado de asuntos económicos; y a los agregados militares de Cuba en Moscú y Pekín, Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés, por su presunta participación en adquisiciones militares y cooperación en defensa con Rusia y China.

Las últimas medidas reflejan la creciente preocupación de Estados Unidos por las relaciones militares de Cuba con esos dos países, que son fuertes aliados de la isla.

La base industrial militar de Cuba

Las nuevas medidas se dirigen también contra entidades directamente involucradas en la producción, mantenimiento y modernización de equipos militares.

Entre ellas figura la Unión de Industria Militar (UIM), el holding responsable de la fabricación y reparación de armas y equipos para las Fuerzas Armadas.

Washington señala que Washington señala que la UIM ha trabajado con entidades de defensa rusas para modernizar los sistemas de armas de la era soviética.

Otros entes sancionados fueron la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, que repara helicópteros militares y aviones, y ayuda a mantener la flota cubana de aviones militares construidos en Rusia; y la importadora Duna S.A., que según el Departamento de Estado ayudó a traer equipo militar desde Rusia y China.

Elaborado con información de AFP.