El Banco Santander obtuvo la autorización de la Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para concretar la adquisición de Webster Bank, un paso clave para cerrar una operación con la que busca reforzar su presencia en el mercado bancario estadounidense. Esto según un comunicado difundido por el banco central.

Asimismo, el Banco Santander ha explicado en otro comunicado que la autorización llega después de la concedida por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), el organismo regulador bancario de Estados Unidos, el pasado 12 de junio de 2026, y la del Banco Central Europeo (BCE), el 21 de julio. Con ello, la entidad prevé completar la transacción el próximo 20 de agosto.

Webster es la sociedad matriz de Webster Bank, N.A., una entidad especializada en banca minorista y comercial en Estados Unidos. Una vez culminada la compra, la mayor parte de sus operaciones se integrarán en Santander Bank, N.A., la filial del grupo español en ese país.

La presidenta de Santander, Ana Botín, afirmó que ambas entidades son complementarias y destacó que la integración permitirá crear “un banco más sólido”, respaldado por la tecnología, las plataformas globales y la experiencia del grupo.

Además, sostuvo que la operación fortalecerá la posición de Santander en uno de los mercados financieros más atractivos del mundo y contribuirá a mejorar el servicio para clientes y comunidades.

Un hito importante

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Webster, John Ciulla, calificó la autorización como “un hito muy importante” y aseguró que la unión permitirá ampliar capacidades, fortalecer la relación con los clientes y potenciar la presencia en las comunidades donde opera la entidad.

«La mayor escala, las mejores capacidades y la solidez financiera de Santander nos ayudarán a estrechar nuestras relaciones con las comunidades locales y a mejorar la confianza que los clientes de Webster han depositado en nosotros», sostuvo.

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Con esta adquisición, Santander espera acelerar el cumplimiento de sus objetivos financieros en Estados Unidos. El grupo estima que, tras la integración, el negocio en ese mercado alcance un retorno sobre el capital tangible (RoTE) cercano al 18 % en 2028.

Además, proyecta que la operación incremente el beneficio por acción entre un 7 % y un 8 %, y genere un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente el 15 % para ese mismo año.

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Hasta que se concrete el cierre de la compra, Santander y Webster continuarán operando de manera independiente.

Elaborado con información de EFE