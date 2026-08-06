El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó sobre una alerta internacional relacionada con el retiro del mercado estadounidense de un medicamento elaborado con cetirizina, principio activo utilizado para aliviar síntomas de alergias como estornudos, picazón, secreción nasal y urticaria.

La advertencia fue emitida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y comunicada en el Perú por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

La medida alcanza a los lotes GY825029, GY825030, GY825031 y GY825032 del producto “Cetirizine Hydrochloride Tablets USP 5 mg”, en presentación de frasco con 100 comprimidos, fabricado por Unique Pharmaceutical Laboratories, de India, y distribuido por Rising Pharma Holdings. Los lotes afectados tienen fecha de vencimiento hasta octubre del 2028.

Según la información oficial, el retiro responde a una posible contaminación cruzada con ranitidina , situación que podría desencadenar reacciones de hipersensibilidad en personas alérgicas a dicha sustancia, representando un riesgo para la salud.

Ante esta situación, el Indecopi indicó que viene recopilando información para determinar si el medicamento fue comercializado en el mercado peruano. Sin embargo, precisó que algunos consumidores podrían haber adquirido el producto durante viajes al extranjero o mediante plataformas de comercio electrónico.

Indecopi verifica si el producto ingresó al mercado peruano y recomienda no consumir los lotes afectados en caso de haber sido adquiridos en el extranjero o por internet. Foto: Indecopi.

Mientras continúan las verificaciones, la entidad recomendó no consumir los medicamentos correspondientes a los lotes involucrados . Asimismo, exhortó a quienes identifiquen el producto a reportarlo mediante el canal habilitado por la Digemid y, de ser el caso, comunicarse con el proveedor internacional a través de los correos electrónicos habilitados para este proceso: pv@risingpharma.com y qa@risingpharma.com.

El Indecopi recordó además que los consumidores pueden reportar productos que representen riesgos para la salud mediante el Sistema de Alertas de Consumo, plataforma destinada a difundir información sobre bienes que puedan generar riesgos no previstos para los usuarios.