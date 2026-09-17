El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, anunció la subida de su tasa de interés de referencia por primera vez desde julio del 2023. Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO
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Omar Manrique
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los mercados se agitaron y se sumieron en la incertidumbre poco después de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) anunciara que elevará su tasa de interés de referencia por primera vez desde julio del 2023, tal como anticiparon analistas a Gestión (15.09.2026).

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