La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), dispondrá de más de 80 buses de transporte público autorizado para facilitar el retorno de los asistentes a los tres conciertos de BTS programados para el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

Al término de cada presentación, los asistentes podrán dirigirse a cuatro puntos de embarque habilitados en los alrededores del recinto universitario. Desde allí, encontrarán servicios de transporte público con rutas hacia diferentes distritos de Lima y el Callao.

La ATU difundió un mapa con la ubicación de los puntos de embarque y las rutas disponibles para facilitar la planificación del traslado de regreso tras los espectáculos.

Los servicios cubrirán rutas hacia Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Callao, además del Corredor Rojo, desde cuatro puntos de embarque habilitados en los alrededores del Estadio San Marcos. Foto: ATU.

¿Qué rutas de transporte estarán disponibles?

La oferta de buses cubrirá distintos sectores de la capital y el Callao. Estas son las empresas y rutas anunciadas por la ATU:

Lima Norte

Los servicios tendrán como destinos San Martín de Porres, Los Olivos y otros distritos del norte de Lima. Participarán las empresas J.C. Bus (ruta 1337), El Rápido (ruta 1022), Translima (rutas 1159 y 1031), Realidad Express (ruta 1008), CKF “La F” (ruta 1021), Nueva América (ruta 1023) y Palmari “La P” (ruta 1019).

Lima Este

Para los desplazamientos hacia San Juan de Lurigancho y el centro de Lima, estarán disponibles las empresas Milenium (ruta 1256), Satélite (ruta 1132) y Trans Service Canadá (ruta 1279).

Lima Sur

Los asistentes que se dirijan a Villa María del Triunfo y Villa El Salvador podrán utilizar los servicios de Expreso Doce (ruta 1478), Aquarius (ruta 1482), Guadulfo (ruta 1253), Safrasa “La 40” (ruta 1236) y Córdova y Paucar “La V” (ruta 1182).

Callao

La conexión con el primer puerto estará a cargo de las empresas Señor del Mar (ruta 1133) y Avagon (ruta 1445).

Corredor Rojo

Este servicio también estará disponible para facilitar los traslados hacia San Miguel, San Isidro, Ate y otros puntos comprendidos en su recorrido.

¿Dónde estarán los puntos de embarque?

Los cuatro puntos de embarque estarán identificados y contarán con espacios delimitados para el despacho de los buses. La ATU recomendó a los asistentes revisar previamente el mapa de ubicación y seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona al finalizar los conciertos.

La entidad también aconsejó planificar el retorno con anticipación, utilizar únicamente transporte público autorizado y evitar abordar vehículos informales.

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Durante las tres fechas, la ATU coordinará con las entidades competentes el monitoreo de las operaciones de transporte público en los alrededores del Estadio San Marcos, con el objetivo de contribuir a un desplazamiento ordenado y seguro.

Mapa: La ubicación de los puntos de embarque y el detalle de las rutas pueden consultarse en el mapa difundido por la ATU.