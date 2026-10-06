La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que los conciertos de la banda surcoreana BTS no han sido cancelados y se desarrollarán en el estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

Mediante un comunicado, la MML advirtió a la ciudadanía que está circulando información falsa sobre la realización de dicho espectáculo.

“La comuna metropolitana desmiente categóricamente la supuesta “clausura temporal del recinto de San Marcos. Dicho comunicado no ha sido emitido por nuestra institución y contiene información falsa”, se lee.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: https://t.co/yzCgkqE95a — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 6, 2026

La comuna indicó que, a través de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, “se realizan las inspecciones y coordinaciones en el Estadio San Marcos, con el objetivo de que los conciertos de BTS cuenten con las autorizaciones necesarias y se desarrollen de manera ordenada y segura para todos los asistentes”.

Ante la difusión de esta información falsa y el uso indebido de la identidad gráfica institucional, la Municipalidad Metropolitana de Lima viene realizando coordinaciones con la Policía Nacional del Perú y sus unidades especializadas en delitos informáticos, a fin de identificar a los responsables de la elaboración y difusión de esta pieza, que busca generar desinformación y afectar la imagen de la institución.

“Exhortamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a informarse únicamente a través de nuestros canales oficiales v evitar compartir contenidos cuya procedencia no haya sido confirmada”, finalizó el comunicado.

Desvío vehicular. (Foto: Difusión)

Plan de desvíos

En ese marco, la comuna refirió que, como parte del plan de movilidad, se dispondrá la restricción temporal del tránsito en determinados tramos de vías cercanas al recinto universitario.