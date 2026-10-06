BTS en Perú. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que los conciertos de la banda surcoreana BTS no han sido cancelados y se desarrollarán en el estadio San Marcos los días 7, 9 y 10 de octubre.

“La comuna metropolitana desmiente categóricamente la supuesta “clausura temporal del recinto de San Marcos. Dicho comunicado no ha sido emitido por nuestra institución y contiene información falsa”, se lee.

La comuna indicó que, a través de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, “se realizan las inspecciones y coordinaciones en el Estadio San Marcos, con el objetivo de que los conciertos de BTS cuenten con las autorizaciones necesarias y se desarrollen de manera ordenada y segura para todos los asistentes”.

“Exhortamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a informarse únicamente a través de nuestros canales oficiales v evitar compartir contenidos cuya procedencia no haya sido confirmada”, finalizó el comunicado.

Desvío vehicular. (Foto: Difusión)
Desvío vehicular. (Foto: Difusión)

Plan de desvíos

  • La av. Venezuela permanecerá cerrada desde la av. Tingo María hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao.
  • Los vehículos que se desplacen de oeste a este deberán utilizar como ruta alterna la av. De los Precursores y la av. La Mar.
  • Los vehículos que se desplacen de este a oeste deberán utilizar como ruta alterna la av. Óscar Benavides.
  • La av. Germán Amázaga permanecerá cerrada desde la av. Venezuela hasta la av. Colonial.
  • Los vehículos que se desplacen de norte a sur deberán utilizar como ruta alterna la av. Tingo María y la av. Mariano Cornejo
  • Los vehículos que se desplacen de sur a norte deberán utilizar como ruta alterna la av. Mariano Cornejo y la Tingo María.

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