Marlon Castro, director de Clientes Especiales y Megaconciertos de la Apdayc, destacó que cinco conciertos en la primera parte del año lograron resaltar por el monto de las taquillas recaudadas, aunque evitó mencionar la cifra. “En este conteo aparecen las dobles fechas en presentaciones de Bad Bunny, Alejandro Sanz y Una noche de salsa; la triple fecha de Soda Stereo ECOS y la única presentación de My Chemical Romance”, detalló el ejecutivo.

De ese selecto grupo, cuatro tienen en común que se realizaron en el Estadio Nacional —con capacidad para albergar, en algunos casos, a más de 40,000 personas— y que contaron con fechas de presentaciones dobles e incluso triple. En torno a la ciudad de la locación, Castro sostuvo que, si bien la mayoría de espectáculos de alto alcance todavía se concentran en la capital, otras plazas como Arequipa, Trujillo y Piura también aparecen en el radar.

“Es cierto que en méritos de tener una mayor rentabilidad en el show, el empresario busca una oportunidad en Lima por el tráfico de público que dinamiza; sin embargo, también es verdad que cada vez se va ampliando más el mercado del espectáculo y ya no se limita exclusivamente a la capital”, manifestó a Gestión.

El representante de la Apdayc indicó que últimamente es más frecuente la dinámica de una presentación en Lima y que también involucra a una ciudad del interior, la cual muestra una elevada oportunidad.

“Un artista que realiza un evento en Lima, tiene altas probabilidades de generar una actividad en Arequipa. Y es que esto también va de la mano de las locaciones que dispone cada ciudad; por ejemplo, en Arequipa tenemos el Campo Ferial Cerro Juli que es una explanada importantísima; además, del Estadio Monumental de la UNSA que permite espectáculos de buen nivel”, agregó.

Triple fecha de los BTS, lo más importante del año

De cara al segundo semestre de 2026, seis espectáculos encabezarían el mayor volumen de ingreso por taquilla, identificándose a la banda de Kpop surcoreana BTS con su triple presentación (7, 9 y 10 de octubre) en el Estadio San Marcos, probablemente, como la de mayor relevancia económica del año.

Los otros shows corresponden a los ya presentados por Paulo Londra (29 de agosto) y Maroon 5 (31 de agosto); así como los que avecinan de Robbie Williams (23 y 24 de septiembre); Iron Maiden (17 de octubre); Hombres G (29 y 30 de octubre) y Maná (2 de diciembre). Las principales locaciones de estos eventos son el Estadio Nacional, Estadio San Marcos y Arena 1 Park de la Costa Verde.

“Cada una de estas presentaciones podrían superar los 40,000 espectadores; sin embargo, somos cautos y la proyección que tenemos es de 35,000 personas por evento”, refirió Castro.

Robbie Williams tendrá doble fecha en setiembre próximo en el Arena 1 Park de la Costa Verde. (Foto: @robbiewilliams).

Al respecto, el representante resaltó la cada vez mayor incidencia de espectáculos con doble o triple fecha en el Perú, una dinámica que es mucho más frecuente desde el 2024 y que permite a las empresas promotoras obtener una mayor rentabilidad de los eventos.

“Claramente hay una muestra superior de dobles o triples fechas. Esto sucede porque el empresario publica la llegada de su artista, luego hay un sold out (agotamiento de entradas) que permite generar otras oportunidad. Pero, veamos que esto no solo gira en torno de una mayor venta de entradas, sino también está vinculado a la agenda del artista y que como parte de su gira no tenga un show muy próximo en otro país”, expresó.

Perú, una plaza importante que genera turismo de eventos

En otro momento, Castro manifestó que la presencia de un mayor número de conciertos por artista reafirma que Lima es una localidad muy importante para intérpretes de muy alto nivel . Al respecto, el vocero reconoció que, aunque existe límites de acceso a cierta información de la industria, la evidencia demuestra que las plazas que usualmente se activan en Sudamérica para las giras internacionales son Santiago de Chile, Lima (Perú), Buenos Aires (Argentina) y Río de Janeiro (Brasil).

“Esto evidencia que estamos dentro de ese circuito de bases importantes en Sudamérica. De hecho, tenemos conocimiento directo por información de los empresarios y de los propios artistas que Perú es una plaza importante y muy atractiva, dado que constituye una oportunidad no solo en términos de rentabilidad para el promotor, sino también de volumen de asistencia para el artista”, afirmó el ejecutivo.

Asimismo, el vocero de Apdayc hizo énfasis en que los espectáculos con doble o triple fechas generan un desplazamiento de público desde provincias a Lima, pero también ya se evidencia el surgimiento de un turismo de conciertos desde otros países.

“Hay un público foráneo que llega al país con motivo de asistir a estos shows y que tienen origen en Bolivia, Ecuador e inclusive Chile, cuando no son incluidos en las giras internacionales de los artistas. Entonces, hablamos de un tipo de turismo que termina involucrando a diferentes operadores de la cadena, como hoteles, restaurantes, transporte e incluso gente que aprovecha para quedarse más días y conocer nuestro país”, recalcó.

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Proyecciones de la industria del espectáculo

Castro sostuvo que las proyecciones para este 2026 alcanzan terreno positivo, considerando el buen desempeño de la primera parte del año y los shows de gran envergadura que se esperan para este segundo semestre.

“Habrán muchos más eventos; de momento se han referido un bloque de los espectáculos más importantes y con mayor probabilidad de ticket o de asistencia, pero la cifra será mucho mayor. Creo que el año pasado, los megaeventos (taquillas superior a S/ 360,000) culminaron en una cifra de 220 y este 2026 se aguarda un número mayor”, adelantó.

Finalmente, el representante afirmó que el mayor dinamismo en el mercado de espectáculos también responde a una adecuada administración de los propietarios de los locales, quienes están alcanzando entendimientos con los empresarios y las autoridades vinculadas para el destrabe y fluidez de esta actividad.