BTS en octubre llega a Lima. (Foto: Big Hit / BTS).
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Mayumi García
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Solo el primer semestre de este 2026, la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) registró un total de 145 licencias otorgadas a nivel nacional para la ejecución de megaespectáculos; es decir, encuentros que conllevaron una taquilla superior a los S/ 360,000. Dicha cantidad de eventos significa un aumento de nueve conciertos frente a similar periodo del 2025, cuando se concretaron 136 autorizaciones. Entonces, ¿cómo se proyecta el resto del año en este sector?; y sobre todo, ¿qué viene cambiando en las dinámicas de los espectáculos?

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