El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa la posibilidad de entregar bonos focalizados a las familias que resulten afectadas por el fenómeno de El Niño, tanto en regiones del norte como del sur del país, informó el titular del sector, Elmer Cuba.

En diálogo con RPP, durante la Cumbre Perú Sostenible 2026, el ministro señaló que actualmente se están elaborando distintos escenarios para estimar la magnitud del impacto que podría generar el evento climático. Por ahora, no existe un monto definido para los bonos.

“Estamos haciendo los números y estar listos por si ocurre el evento”, indicó Cuba.

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El titular del MEF explicó que la eventual ayuda estaría dirigida directamente a las familias afectadas y sería distinta de los mecanismos de financiamiento que se evalúan para las empresas.

Regiones podrían enfrentar una recesión focalizada

Cuba advirtió que, aunque las proyecciones apuntan a que la economía peruana crecería más de 3% este año, este resultado podría ocultar impactos importantes en determinadas zonas y actividades económicas.

El MEF proyecta un crecimiento de 3.4%, mientras que el Banco Central de Reserva estima 3.2%. El ministro señaló que las proyecciones del sector privado también se ubican por encima del 3%.

Sin embargo, sostuvo que podrían registrarse problemas económicos en sectores como pesca, textiles y agricultura, debido a las condiciones climáticas.

A ello se suma el riesgo de que las lluvias provoquen cortes de caminos y carreteras, lo que podría impedir durante semanas o incluso meses que productores y comerciantes puedan movilizar sus productos.

“Puede haber provincias en recesión que se van a mimetizar si no los tomamos en cuenta y para ellos estamos preparando acción. Para ellos estamos preparando acción efectiva, para prevención de los riesgos”, sostuvo.

El ministro indicó que las medidas de prevención ya están en marcha y que posteriormente podrían activarse mecanismos de apoyo para las zonas afectadas.

En el caso del sur, agregó que también existe preocupación por el impacto de la sequía, por lo que se vienen contemplando planes especiales de agua y vitaminas para los animales, con el objetivo de evitar la pérdida del capital natural.