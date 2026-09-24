El Gobierno evalúa extender el mecanismo de Servicios por Impuestos más allá de la emergencia por fenómeno El Niño. Esta herramienta permite que empresas privadas financien y ejecuten intervenciones de prevención y respuesta, para luego recuperar lo invertido mediante el pago de impuestos.

El viceministro de Política y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, planteó esta posibilidad durante el evento Perú Sostenible 2026. El funcionario consideró que el mecanismo también debería utilizarse en las etapas de adaptación y reconstrucción posteriores a la emergencia.

“La emergencia va a pasar y luego tenemos que reconstruir, pero mecanismos como servicios por impuestos es algo que se tiene que crear, que no tiene que ser una ventana de seis meses como está ahora la norma”, indicó.

En agosto de este año, el Poder Ejecutivo creó este mecanismo como una vía rápida para involucrar al sector privado en la atención de la emergencia climática.

El Decreto de Urgencia 010-2026 estableció que las empresas adelanten recursos para trabajos de emergencia y recuperen ese gasto a través de certificados tributarios. Entre las acciones inicialmente previstas se encuentran la limpieza y descolmatación de cauces.

Posterior a ello, el Midagri autorizó 10 tipos de servicios de emergencia que pueden ser ejecutados por empresas mediante este esquema. Entre ellos están la limpieza de ríos y quebradas, alquiler de maquinaria, bombeo de agua, protección de ganado y cultivos, así como microreservorios y almacenamiento temporal de agua.

Ante ello, Layseca propuso que el uso de este mecanismo continúe cuando termine el periodo excepcional establecido para enfrentar El Niño.

“Tenemos que aprender, sabemos que va a funcionar y con el apoyo del sector privado, yo creo que eso va a dar buenos resultados”, añadió.

El funcionario señaló que, además de atender puntos críticos ante la cercanía de lluvias, es necesario invertir en infraestructura que reduzca los riesgos antes de que ocurran eventos climáticos.

En ese sentido, planteó priorizar acciones en las partes altas de las cuencas, como la siembra y cosecha de agua, la reconexión de cabeceras y la recuperación de cochas. Estas obras permitirían proteger las cuencas desde su origen.

El viceministro informó que el Gobierno ya cuenta con S/ 146 millones asignados para Servicios por Impuestos. Según dijo, estos recursos ya se están activando para que más empresas puedan utilizar el mecanismo.

A ello se añade una asignación de S/ 2,000 millones para atender los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Los recursos se destinarían a prevención y respuesta frente a lluvias, inundaciones y déficit hídrico.