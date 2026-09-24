Midagri plantea extender Servicios por Impuestos más allá de la emergencia por El Niño. (Foto: Andina)
Midagri plantea extender Servicios por Impuestos más allá de la emergencia por El Niño. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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y ejecuten intervenciones de prevención y respuesta, para luego recuperar lo invertido mediante el pago de impuestos.

El viceministro de Política y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, planteó esta posibilidad durante el evento Perú Sostenible 2026.

“La emergencia va a pasar y luego tenemos que reconstruir, pero mecanismos como servicios por impuestos es algo que se tiene que crear, que no tiene que ser una ventana de seis meses como está ahora la norma”, indicó.

En agosto de este año, el Poder Ejecutivo creó este mecanismo como una vía rápida para involucrar al sector privado en la atención de la emergencia climática.

Entre las acciones inicialmente previstas se encuentran la limpieza y descolmatación de cauces.

Posterior a ello, el Midagri autorizó 10 tipos de servicios de emergencia que pueden ser ejecutados por empresas mediante este esquema.

Ante ello, Layseca propuso que el uso de este mecanismo continúe cuando termine el periodo excepcional establecido para enfrentar El Niño.

“Tenemos que aprender, sabemos que va a funcionar y con el apoyo del sector privado, yo creo que eso va a dar buenos resultados”, añadió.

El funcionario señaló que, además de atender puntos críticos ante la cercanía de lluvias, es necesario invertir en infraestructura que reduzca los riesgos antes de que ocurran eventos climáticos.

En ese sentido, planteó priorizar acciones en las partes altas de las cuencas, como la siembra y cosecha de agua, la reconexión de cabeceras y la recuperación de cochas. Estas obras permitirían proteger las cuencas desde su origen.

El viceministro informó que el Gobierno ya cuenta con S/ 146 millones asignados para Servicios por Impuestos. Según dijo, estos recursos ya se están activando para que más empresas puedan utilizar el mecanismo.

A ello se añade una asignación de S/ 2,000 millones para atender los riesgos asociados al fenómeno El Niño. Los recursos se destinarían a prevención y respuesta frente a lluvias, inundaciones y déficit hídrico.

El viceministro de Política y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, propuso que el uso de este mecanismo continúe cuando termine el periodo excepcional establecido para enfrentar El Niño. Foto: Agraria.pe
El viceministro de Política y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, propuso que el uso de este mecanismo continúe cuando termine el periodo excepcional establecido para enfrentar El Niño. Foto: Agraria.pe

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