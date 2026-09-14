El Gobierno presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031, una hoja de ruta que busca modificar distintos aspectos del sistema educativo peruano durante el próximo quinquenio. La propuesta contempla intervenciones en infraestructura, conectividad, aprendizajes, formación docente y gestión de las instituciones educativas.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó el plan en la Institución Educativa N.° 1211 José María Arguedas, en Santa Anita, junto con el ministro de Educación, José Antonio Chang. Según explicó, el objetivo es recuperar los aprendizajes y mejorar las condiciones en las que estudian los alumnos.

“Una educación que permita que nuestros hijos, no importa en qué distrito hayan nacido, cuando culminen sus estudios puedan leer, hacer operaciones de matemáticas y conseguir un trabajo. De eso se trata la educación”, señaló la mandataria.

La propuesta parte de un diagnóstico sobre los resultados obtenidos por los estudiantes peruanos en evaluaciones nacionales e internacionales. Fujimori sostuvo que el país debe recuperar el rumbo educativo y planteó que las políticas que hayan demostrado resultados tengan continuidad entre gobiernos.

2,000 colegios nuevos y 3,000 modernizados

Uno de los principales frentes del plan será la infraestructura educativa. El Gobierno sostiene que actualmente solo el 30% de los colegios cuenta simultáneamente con agua, desagüe y electricidad, mientras que más de 26,000 locales educativos presentan condiciones de riesgo.

“Solo el 30% de los colegios del Perú tienen agua, desagüe y electricidad. Imagínense, es una barbaridad. Con los recursos que tiene el país, es inaceptable ver estas cifras”, afirmó Fujimori.

La presidenta Keiko Fujimori presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031 junto al ministro de Educación, José Antonio Chang. Foto: Presidencia.

Ante esta situación, el plan establece como meta la construcción de 2,000 colegios nuevos y la modernización o remodelación de otros 3,000 durante el quinquenio.

Uno de los problemas identificados por el Ejecutivo es la situación físico-legal de los terrenos donde funcionan las instituciones educativas. De acuerdo con la presidenta, la falta de títulos de propiedad impide que el Estado pueda ejecutar determinadas inversiones.

El ministro Chang señaló que las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo permitirían acelerar estos procesos. “Las facultades legislativas nos permitirán sanear estas propiedades en el lapso de los siguientes cinco años”, sostuvo.

El colegio José María Arguedas, donde se presentó el plan, será incluido en el programa de nuevas instituciones educativas.

Internet para todos los colegios

La conectividad constituye otro de los componentes de la propuesta. El Gobierno evalúa, junto con el primer ministro Luis Galarreta, la adquisición de una solución de internet satelital para ampliar la cobertura de las instituciones educativas y permitir que los colegios estén interconectados.

La meta es pasar de una cobertura de conectividad de 28% a 100% durante 2027.

“Hoy tenemos herramientas fundamentales como el internet satelital. Apostamos a que, a julio del próximo año, todos los colegios del Perú estén conectados por internet”, anunció la mandataria.

De esta manera, el plan vincula la mejora de la infraestructura física con el acceso a herramientas digitales para estudiantes y docentes.

Cambio de currículo y una hora diaria de lectura

El segundo gran componente está relacionado con la calidad de los aprendizajes. El Gobierno plantea actualizar el currículo nacional y concentrarlo en conocimientos y competencias consideradas esenciales.

Entre las materias priorizadas figuran lectura, escritura, matemática, ciencias, educación cívica, valores, inglés y educación financiera, además de otros contenidos vinculados con la formación para el trabajo.

Fujimori anunció, además, que se establecerá una hora diaria de lectura en las instituciones educativas del país.

El plan contempla construir 2,000 colegios y modernizar otros 3,000 durante el quinquenio. Foto: Presidencia.

“La currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología, tiene que tener datos, estadísticas e información real. Vamos a fomentar nuevamente la lectura”, afirmó.

Chang agregó que se retirarán de la currícula contenidos que el Gobierno considere ideologizados y que se buscará reforzar el pensamiento crítico de los estudiantes.

El plan también contempla volver a entregar una guía para padres de familia, con la finalidad de que estos tengan mayor información sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos.

Cambios para los docentes

La reforma también incorpora medidas dirigidas a los maestros. El Gobierno plantea fortalecer la capacitación y evaluación docente con un enfoque formativo, con el argumento de que estas herramientas deben servir para mejorar el desempeño y no únicamente para sancionar.

“Todos vamos a poner de nuestro lado. Estoy segura, como lo ha explicado el ministro Chang, de que los propios maestros irán mejorando. No se busca sancionar, sino mejorar”, sostuvo Fujimori.

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En paralelo, el Plan Nacional de Educación 2026-2031 propone elevar los requisitos para ingresar a la Carrera Pública Magisterial. Los postulantes deberán obtener una nota mínima de 14 tanto en la prueba nacional como en la etapa descentralizada.

También se plantea que solo puedan postular quienes tengan título de una universidad o escuela superior pedagógica licenciada y hayan estudiado una carrera de Educación acreditada.

Educación orientada al trabajo

Otro eje de la reforma apunta a vincular la formación escolar con las necesidades del mercado laboral y productivo.

El Ejecutivo plantea fortalecer los cursos técnicos durante cuarto y quinto de secundaria, además de modernizar los Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro).

“Vamos a tener una visión de la educación para el trabajo. Los colegios tienen que tener estos cursos técnicos en cuarto y quinto de secundaria. Vamos a modernizar los Cetpro para que los chicos puedan capacitarse”, indicó Fujimori.

La propuesta también contempla orientar las becas de acuerdo con las necesidades productivas del país.

A ello se suma la distribución progresiva de kits escolares. La primera etapa considera 1.2 millones de kits destinados a estudiantes de los quintiles de menores ingresos, que incluirán buzo, zapatillas, polo, mochila y cuadernos.

Una escuela para formar directores

El tercer componente de la reforma estará enfocado en la gestión de los colegios. El Gobierno plantea fortalecer la autonomía de las instituciones educativas y el liderazgo de sus directores.

Para ello se creará una Escuela Nacional de Directores, destinada a formar y capacitar a quienes ocupan cargos de conducción en los colegios.

“La clave y el funcionamiento de un gran colegio dependen del liderazgo, de la pasión y de la capacidad de nuestros directores”, sostuvo Fujimori.

Chang explicó que se busca que los directores tengan un rol que vaya más allá de las tareas administrativas y puedan liderar a docentes, estudiantes y padres de familia en la mejora de sus instituciones.

El factor presupuesto

La ejecución de las metas dependerá también de la disponibilidad de recursos públicos. La presidenta aseguró que el plan fue coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas para darle respaldo presupuestal durante el quinquenio.

“Porque nada de la voluntad que podamos tener el ministro Chang y yo se puede plasmar y convertir en resultados si no está acompañada de los recursos financieros”, afirmó.

El Ejecutivo sostiene que la planificación para los próximos cinco años permitirá articular las inversiones en infraestructura con las medidas destinadas a mejorar los aprendizajes y la gestión escolar.

En ese sentido, el Plan Nacional de Educación 2026-2031 plantea una intervención que no se limita a construir o remodelar colegios, sino que incorpora cambios en infraestructura, conectividad, currículo, docentes, formación para el trabajo y dirección escolar.

Facultades legislativas

Tras la presentación del plan, Fujimori también fue consultada por el pedido de facultades legislativas al Congreso y las posiciones contrarias expresadas en algunas comisiones parlamentarias.

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La presidenta volvió a pedir al Parlamento que evalúe la solicitud del Ejecutivo y sostuvo que uno de sus objetivos es recuperar el orden y permitir intervenciones en sectores prioritarios como educación y salud.

“Estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden. Y el orden no es un tema de campaña, ni de un partido político”, afirmó.

La mandataria insistió en que la mejora del sistema educativo requiere la participación del Gobierno, los gobiernos regionales, docentes, directores, padres de familia y estudiantes.