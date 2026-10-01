Postura de la Fed, encabezada por Kevin Warsh, tiene impacto en mercado cambiario local. (Foto: Andina)
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Omar Manrique
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Zulema Ramirez Huancayo
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La reunión de la Fed de EE.UU. el 16 de septiembre fue un parteaguas para los mercados de monedas, bonos, acciones y commodities en todo el mundo. Perú, una economía muy abierta y pequeña, acusó recibo de la nueva señal.

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