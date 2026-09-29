Pibank es un producto complementario al aplicativo con el que ya cuenta Banco Pichincha, según el gerente general de Banco Pichincha, Renzo Ricci. (Foto: Antonio Melgarejo/GEC)
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Omar Manrique
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Guillermo Westreicher Herrera
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Banco Pichincha lanzó la plataforma Pibank en Perú, propuesta que dentro del grupo empresarial ya se estrenó en otros países como España, Colombia y Estados Unidos, ¿de qué se trata?

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