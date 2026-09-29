El modelo de Pibank es 100% digital, e iniciará con la oferta de una cuenta de ahorro en soles a una tasa de 5% anual. Posteriormente, introducirá una cuenta de ahorro en dólares, a la que seguirían otros productos, incluso de crédito, detalló Renzo Ricci, CEO del banco.

Aclaró que Pibank es un producto complementario al aplicativo con el que ya cuenta Banco Pichincha, mediante el que busca dirigirse particularmente a usuarios que prefieran operar únicamente de forma digital y “autoservirse”, por lo que denomina al modelo de negocio como de “banca directa”. Todo será online, con excepción del servicio al cliente que estará disponible todos los días de la semana.

“El objetivo principal (de la cuenta de Pibank) es ahorrar y no es un producto transaccional”, afirmó Ricci. Es decir, el producto estará orientado a un objetivo de ahorro de mediano plazo, más que a realizar los pagos u operaciones diarias, refirió al asegurar que Pibank no emitirá tarjetas físicas.

Pibank no estará orientado a ser un producto transaccional. (Foto: Banco Pichincha)

El anuncio de Banco Pichincha se da en un contexto en el que recientemente se ha anunciado el ingreso de nuevos competidores al mercado financiero peruano con un perfil netamente digital, como la empresa de créditos Prex o el neobanco de origen británico Revolut.

La tasa de 5% que ofrece Pibank sería competitiva, pues, según la SBS, entre las opciones para cuentas de ahorro en soles sin cobro de mantenimiento, aquella que cobra la mayor tasa en el sistema financiero hoy ofrece 4.5% de TREA (Tasa de Rendimiento Efectiva Anual que incluye gastos como comisiones).

LIMA 23 DE SETIEMBRE DEL 2026 Entrevista a gerente general de Banco Pichincha, Renzo Ricci. (Foto:Antonio Melgarejo/GEC)

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.