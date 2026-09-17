Banco Pichincha Perú recibió la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para incorporar a Diners Club Perú como subsidiaria.

Según el hecho de importancia publicado, la operación contempla la adquisición de hasta el 100% de las acciones representativas del capital social de Diners Club por un importe total de S/23.4 millones.

La resolución señala que la integración permitirá al banco ejercer, a través de esta compañía, actividades vinculadas con servicios complementarios o auxiliares a las operaciones financieras.

¿Cómo fue la adquisición?

La decisión inicial del directorio de Pichincha, adoptada en enero de 2026, consideraba la compra de al menos el 94,77% de las acciones. En mayo, el directorio ratificó la operación y amplió el objetivo hasta alcanzar la totalidad del accionariado.

Asimismo, la adquisición se enmarca en las facultades que la Ley General del Sistema Financiero otorga a las empresas bancarias para realizar operaciones relacionadas con tarjetas de crédito y débito, así como cobros, pagos y transferencias de fondos.

Para concretar la operación, Banco Pichincha tuvo que solicitar previamente la autorización de la SBS para constituir la subsidiaria, requisito establecido por la Ley General.

El banco presentó la documentación requerida por el regulador, que determinó que esta se ajustaba al procedimiento establecido para la autorización de subsidiarias de empresas del sistema financiero.

Dicha operación representa un paso relevante hacia la integración societaria de ambas compañías, aunque la resolución no detalla cambios en la marca Diners Club, en sus productos para clientes ni en las condiciones de las tarjetas como consecuencia de la adquisición.