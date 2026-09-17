En el primer semestre de 2026, Triathlon creció alrededor de 7% frente al mismo periodo de 2025 y apunta a cerrar el año con un avance cercano al 10%. La compañía, que nació como distribuidora de calzado deportivo y luego amplió su negocio hacia el retail y el e-commerce, opera actualmente 72 tiendas en el país, 13 de ellas en provincias.

Para el segundo semestre, Mariano León, gerente de Marketing & E-commerce de Triathlon, observa un mejor escenario comercial, aunque advierte que el fenómeno de El Niño será un factor a considerar por su impacto en las ciudades donde operan. Con este panorama, la cadena ya dio luz verde a su siguiente etapa de expansión.

Para 2026 ya concretó cuatro aperturas: tres bajo el formato Triathlon y una THN. La tienda THN de Miraflores abrió en abril y funciona como flagship del formato. (Foto: Triathlon Perú)

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Nuevas tiendas en 2026-2027 y apuesta por locales puerta a calle

Triathlon proyecta abrir entre una y tres nuevas tiendas para 2027, en línea con el promedio de dos a tres aperturas anuales de los últimos años, aunque todavía no tiene ubicaciones definidas. La compañía viene buscando espacios principalmente bajo el formato puerta a calle, con Lima Sur, Lima Norte y Lima Este entre las zonas que evalúa. “Al no abrirse nuevos centros comerciales en el corto plazo, las oportunidades están fuera de ellos”, explica Mariano León.

La cadena opera con dos formatos de retail: Triathlon, orientado al calzado y productos deportivos, con tiendas de entre 180 y 600 m²; y THN, su formato urbano, con locales de alrededor de 180 m² y una oferta centrada en zapatillas de tendencia y moda urbana.

En 2026, la cadena concretó cuatro aperturas entre marzo y mayo: tres Triathlon y una THN, todas puerta a calle, incluida la flagship de THN en Miraflores, inaugurada en abril. También abrió locales en San Juan de Lurigancho y Cantorrey. Para lo que resta del 2026, no hay nuevas aperturas confirmadas y la empresa sigue evaluando espacios.

La búsqueda está orientada principalmente a locales puerta a calle, ante la menor disponibilidad de nuevos centros comerciales (Foto: Triathlon Perú)

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Remodelación de red de tiendas

Triathlon inició en 2026 la remodelación de su red de tiendas y, a inicios de septiembre, ya había intervenido alrededor de seis locales en Lima y provincias, entre ellos Chimbote y Trujillo. El plan comprende tanto los espacios propios de la cadena como las áreas dedicadas a marcas como Adidas, Puma y Skechers, que vienen implementando sus nuevos formatos globales. La compañía no precisó el monto de inversión destinado al proceso.

Para lo que resta de 2026, Triathlon prevé remodelar su tienda de Trujillo, mientras que las marcas realizarán intervenciones en espacios de Villa María del Triunfo, Mall del Sur y Plaza Norte. El plan continuará en 2027 con la remodelación de alrededor de ocho tiendas adicionales.

E-commerce y transformación del canal digital

El e-commerce viene ganando peso dentro del negocio de Triathlon: entre el cierre de 2023 y septiembre de 2026 aumentó más de cuatro puntos porcentuales su participación. En ese periodo, el canal pasó de crecer 115% entre 2023 y 2024 a más de 20% en 2025 y acumula un avance superior al 12% en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Actualmente, opera mediante las webs de Triathlon y THN y tres marketplaces, con entregas que pueden realizarse en un día.

Este avance ha llevado a la cadena a reforzar el canal con un nuevo proveedor de CRM, agentes de inteligencia artificial y un cambio de layout en el home y las páginas internas de sus webs. También implementó recientemente el recojo en tienda para compras realizadas en Triathlon y THN, disponible actualmente en el local THN de Miraflores. El canal todavía no cuenta con aplicativo propio y la compañía no precisó el monto de inversión destinado a estos cambios.

En 2026 la compañía inició un plan de remodelación de su red de tiendas y, a inicios de septiembre, ya había intervenido alrededor de seis locales. (Foto: Triathlon Perú)

Deffy, la marca propia y su ampliación de categorías

Deffy, la marca propia de Triathlon, ampliará su oferta hacia el cierre de 2026 y 2027, con mayor desarrollo de running. La marca dio sus primeros pasos en 2024 y en 2025 reforzó su construcción de marca con trabajo en concepto, branding y posicionamiento, cerrando ese año con un crecimiento de triple dígito frente a 2024. Su portafolio, inicialmente concentrado en fútbol, running y urbano, sumó outdoor en 2026 y ahora prepara una oferta más amplia de running.

Las zapatillas representan cerca del 95% del negocio de Deffy y, posteriormente, Triathlon prevé ampliar su oferta hacia accesorios. La estrategia busca fortalecer categorías clave para el crecimiento del negocio, con una propuesta basada en diseño, comodidad y precio. “Hoy por hoy ya contamos con un rango más grande en categorías clave”, señala León, quien anticipa un portafolio de running más amplio y fortalecido hacia 2027.