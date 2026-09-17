La compañía combina retail, distribución y e-commerce, con una operación concentrada principalmente en el negocio de zapatillas. (Foto: Triathlon Perú)
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Sandra Reyes
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La cadena peruana Triathlon, con 28 años en el mercado, se prepara para acelerar su crecimiento en Perú con una nueva hoja de ruta hacia 2027. La compañía, que combina retail, distribución y e-commerce, alista nuevas aperturas y la renovación de su red de tiendas, mientras fortalece su canal digital y apuesta por el crecimiento de Deffy, su marca propia. ¿Qué otras novedades prepara?

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