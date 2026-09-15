Repunte del dólar en Perú
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Omar Manrique
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Los inversionistas, gestores de portafolio, bancos y fondos se preparan para el día D: la reunión que mañana sostendrá el banco central de EE.UU. (Fed) en la que definirá si eleva su tasa de interés de referencia, variable clave para la toma de decisiones financieras en todo el mundo.

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